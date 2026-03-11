Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng, riêng dầu hỏa giảm, chi quỹ bình ổn

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 26.570 đồng/lít, tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON95 không cao hơn 29.120 đồng/lít, tăng 2.073 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 30.717 đồng/lít, tăng 478 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 24.707 đồng/kg, tăng 3.380 đồng/kg.

Riêng giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, không cao hơn 32.385 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 23h45 ngày 10/3.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tuy không thực hiện trích lập nhưng đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 7/3/2026 - 9/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9/3/2026 tiếp tục tăng cao.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ ngày 7/3/2026 và kỳ điều hành ngày 10/3/2026 là: 139,300 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 29,570 USD/thùng); 147,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 31,335 USD/thùng); 188,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,320 USD/thùng); 184,430 USD/thùng dầu diesel (tăng 30,945 USD/thùng, tương đương tăng 20,16%); 882,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 257,995 USD/tấn, tương đương tăng 41,32%).

Trước đó, chiều 7/3, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, không cao hơn 25.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, không cao hơn 30.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, không cao hơn 35.091 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, không cao hơn 21.327 đồng/kg.