Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng về nghi vấn thay đổi phương pháp mổ mắt

(VTC News) -

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa lên tiếng về vụ việc một người bệnh đăng tải nhiều video trên mạng xã hội, cho rằng bệnh viện thay đổi phương pháp phẫu thuật khúc xạ so với đăng ký ban đầu.

Theo bệnh viện, người này đến khám và điều trị tại Khoa Khúc xạ, được tư vấn, đăng ký và thực hiện phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp SMILE PRO cho cả hai mắt theo đúng nguyện vọng và chỉ định chuyên môn.

Sau phẫu thuật, thị lực của người bệnh chưa đạt mức tối ưu và còn dao động do mắt đang trong giai đoạn hồi phục, đồng thời có biểu hiện rối loạn điều tiết. Trong quá trình theo dõi, người bệnh đến khám tại một số cơ sở y tế khác.

Tại hai cơ sở, hồ sơ khám ghi nhận tình trạng “sau phẫu thuật LASIK”, khiến người bệnh nghi ngờ mình bị thay đổi phương pháp mổ và gửi đơn khiếu nại đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tiếp nhận phản ánh, bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời yêu cầu Khoa Khúc xạ rà soát quy trình khám, tư vấn, phẫu thuật và chăm sóc sau mổ.

Ngoài hồ sơ bệnh án, bệnh viện còn đối chiếu dữ liệu được lưu tự động trên hệ thống máy phẫu thuật Visumax 800, bao gồm toàn bộ video ghi lại quá trình phẫu thuật của người bệnh.

Một ca mổ điều trị tật khúc xạ tại bệnh viện.

Sau khi xem xét các tài liệu, hội đồng kết luận người bệnh được phẫu thuật đúng bằng phương pháp SMILE PRO theo chỉ định và gói dịch vụ đã đăng ký. Quy trình khám, tư vấn, phẫu thuật và theo dõi sau mổ được thực hiện đúng quy định chuyên môn.

Để làm rõ những điểm chưa thống nhất, bệnh viện mời hai bác sĩ của các cơ sở từng ghi nhận người bệnh “sau phẫu thuật LASIK” đến làm việc.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật và video phẫu thuật, hai bác sĩ xác nhận nội dung ghi trong hồ sơ trước đó là chưa chính xác, đồng thời thống nhất người bệnh đã được phẫu thuật bằng phương pháp SMILE PRO ở cả hai mắt.

Theo bệnh viện, các bác sĩ sau đó đã liên hệ, mời người bệnh đến khám lại để giải thích và cập nhật thông tin chuyên môn nhưng người này không đến.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết nhiều lần gửi giấy mời đến địa chỉ cư trú, đồng thời liên hệ qua điện thoại để trao đổi và làm rõ các nội dung phản ánh. Tuy nhiên, người bệnh không tham dự các buổi làm việc theo giấy mời.

Sau đó, trên TikTok và một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản mang tên “Duong X Tien” đăng tải nhiều video với nội dung cho rằng Bệnh viện Mắt Trung ương “tráo đổi phương pháp phẫu thuật”. Theo bệnh viện, các thông tin cá nhân xuất hiện trong những video này trùng khớp với hồ sơ của người bệnh nêu trên.

Bệnh viện khẳng định các thông tin cáo buộc bị “tráo” phương pháp phẫu thuật là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của đơn vị. Bệnh viện cho biết đã có đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và các bằng chứng chuyên môn để chứng minh quá trình điều trị được thực hiện đúng quy trình.

Bệnh viện đã hoàn tất việc xác minh vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh cũng như của bệnh viện.