Thêm bản Platinum, Ford Territory có giá cao nhất 916 triệu đồng

(VTC News) -

Ford Việt Nam chính thức bổ sung phiên bản cao cấp Platinum cho dòng xe đa dụng cỡ C Territory, với mức giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng. Sự xuất hiện của Platinum nâng tổng số phiên bản Territory phân phối trong nước lên con số 4, bên cạnh các bản Trend (739 triệu đồng), Titanium (819 triệu đồng) và Titanium X (875 triệu đồng).

Tổng thể thiết kế ngoại thất Ford Territory Platinum mang phong cách hiện đại, thể thao.

Về tổng thể ngoại hình, phiên bản cao cấp giữ nguyên kích thước dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm cùng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng. Điểm nhận diện nổi bật nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài ngang toàn bộ đầu xe, kết hợp cụm đèn chiếu sáng phía trước có tính năng tự động chống chói.

Dải đèn định vị ban ngày vắt ngang phần đầu xe kết hợp cụm đèn chiếu sáng phía trước tự động chống chói.

Khu vực lưới tản nhiệt bên dưới cùng cản trước và cản sau được sơn phủ lớp màu đen bóng, tạo điểm nhấn tương phản với thân xe. Chi tiết logo Platinum xuất hiện trên nắp máy và cốp sau như dấu hiệu nhận biết phiên bản cao cấp nhất.

Xe trang bị bộ vành hợp kim 19 inch đa chấu tạo nét thể thao khi nhìn ngang thân xe.

Nhìn từ phần thân, xe sử dụng bộ vành hợp kim kích thước 19 inch thiết kế đa chấu cứng cáp, đi cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm giúp tối ưu khả năng di chuyển qua nhiều địa hình.

Thiết kế đuôi xe vuông vắn với cụm đèn hậu LED và hệ thống mở cốp rảnh tay.

Phần đuôi xe giữ phong cách vuông vắn, trang bị cụm đèn hậu định vị dải hẹp đồng bộ với phía trước. Hệ thống cốp đóng mở điện tích hợp tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp) cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Khoang lái sử dụng tông màu ghi sáng kết hợp ghế bọc da.

Bên trong khoang cabin, nội thất sử dụng tông màu ghi sáng chủ đạo nhằm gia tăng cảm giác rộng rãi. Ghế ngồi bọc da cao cấp tích hợp lỗ thông hơi làm mát và điểm xuyết đường chỉ khâu họa tiết hình kim cương.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm gây ấn tượng với bộ màn hình kép kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay, Android Auto không dây và hệ thống kết nối Ford App.

Cụm màn hình kép 12,3 inch hiển thị bảng đồng hồ thông số vận hành và màn hình giải trí trung tâm.

Nâng cấp đáng chú ý trên Territory Platinum là hệ thống âm thanh 10 loa vòm công suất 320W, bổ sung thêm loa trung tâm và loa siêu trầm. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp bộ lọc không khí mịn PM2.5 và máy phát điện giải ion.

Hệ thống âm thanh được nâng cấp lên 10 loa vòm kèm loa siêu trầm giúp cải thiện trải nghiệm giải trí trong khoang xe.

Bên cạnh đó, xe vẫn trang bị các tiện nghi cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, bậc cửa tích hợp đèn chiếu sáng phát quang khi mở cửa và khu vực khoang hành lý có thể mở rộng dung tích lên 1442 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Xe sở hữu khối động cơ tăng áp 1.5L EcoBoost cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái thông minh.

Về khả năng vận hành, mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost dung tích 1.5L. Bộ hệ thống hỗ trợ người lái được bổ sung tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc giao thông (TJA) và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn đường hoặc bám theo xe phía trước khi di chuyển tốc độ thấp.

Sự bổ sung phiên bản Platinum giúp tăng lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe đa dụng gầm cao cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay VinFast VF 7. Xe dự kiến bắt đầu giao đến tay khách hàng từ cuối tháng 8/2026.