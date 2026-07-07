PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

Ngày 7/7, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab (công ty con của PNJ) bị điều tra về hành vi buôn lậu.
Theo PNJ, hiện mọi hoạt động của công ty này vẫn duy trì ổn định. Công ty đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.
Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo P-Lab.
Sự việc tại P-Lab đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến PNJ nói riêng và thị trường trang sức, kim cương nói chung.
Cổ phiếu của PNJ tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên thứ ba liên tiếp. Thị giá cổ phiếu lùi xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Diễn biến cung - cầu cho thấy áp lực bán vẫn hoàn toàn áp đảo.
Kết phiên ngày 7/7, lượng dư bán giá sàn còn hơn 12,5 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn khá dè dặt. Khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.
Đà lao dốc kéo dài cũng khiến vốn hóa thị trường của PNJ thu hẹp xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng, đánh mất mốc “tỷ USD”. Chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã mất hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.
Làn sóng bán tháo cổ phiếu PNJ bắt đầu từ phiên 3/7, sau khi thị trường xuất hiện thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab. Thông tin này tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu lực bán mạnh trong nhiều phiên liên tiếp, bất chấp diễn biến hồi phục của thị trường chung.
Trong cuộc họp với nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo PNJ khẳng định không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu. PNJ chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), với đầy đủ chứng từ nhập khẩu.
Ban lãnh đạo công ty này khẳng định, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.
Bà Cao Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông và khách hàng về sự cố, đồng thời khẳng định các sản phẩm kim cương của PNJ vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh, các chính sách bán hàng, thu mua lại và thu đổi vẫn được duy trì như cũ. PNJ đã triển khai rà soát toàn diện hệ thống quản trị và quy trình vận hành của P-Lab. Bên cạnh tổ công tác thuộc Ban Kiểm toán nội bộ, công ty sẽ mời các chuyên gia độc lập và tăng cường cơ chế giám sát nhằm củng cố hệ thống kiểm soát tại P-Lab.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.
Cảnh sát khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty PNJ-Lab bị điều tra về hành vi buôn lậu. Công ty PNJ-Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý uy tín tại thị trường Việt Nam.
Ông Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-Lab đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.
Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án.
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