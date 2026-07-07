PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

(VTC News) -

Ngày 7/7, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM liên quan việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab (công ty con của PNJ) bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo PNJ, hiện mọi hoạt động của công ty này vẫn duy trì ổn định. Công ty đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab.

Đồng thời, Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo P-Lab.

Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, bị điều tra về hành vi buôn lậu kim cương. (Ảnh: B.L)

Sự việc tại P-Lab đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến PNJ nói riêng và thị trường trang sức, kim cương nói chung.

Cổ phiếu của PNJ tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên thứ ba liên tiếp. Thị giá cổ phiếu lùi xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Diễn biến cung - cầu cho thấy áp lực bán vẫn hoàn toàn áp đảo.

Kết phiên ngày 7/7, lượng dư bán giá sàn còn hơn 12,5 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn khá dè dặt. Khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

Đà lao dốc kéo dài cũng khiến vốn hóa thị trường của PNJ thu hẹp xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng, đánh mất mốc “tỷ USD”. Chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã mất hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu PNJ bắt đầu từ phiên 3/7, sau khi thị trường xuất hiện thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab. Thông tin này tạo áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu liên tục chịu lực bán mạnh trong nhiều phiên liên tiếp, bất chấp diễn biến hồi phục của thị trường chung.

PNJ đang gặp rất nhiều khó khăn sau biến cố xảy ra tại công ty con P-Lab. (Ảnh: Đ.V)

Trong cuộc họp với nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo PNJ khẳng định không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu. PNJ chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), với đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

Ban lãnh đạo công ty này khẳng định, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.

Bà Cao Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông và khách hàng về sự cố, đồng thời khẳng định các sản phẩm kim cương của PNJ vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh, các chính sách bán hàng, thu mua lại và thu đổi vẫn được duy trì như cũ. PNJ đã triển khai rà soát toàn diện hệ thống quản trị và quy trình vận hành của P-Lab. Bên cạnh tổ công tác thuộc Ban Kiểm toán nội bộ, công ty sẽ mời các chuyên gia độc lập và tăng cường cơ chế giám sát nhằm củng cố hệ thống kiểm soát tại P-Lab.