PNJ khẳng định không bán 28.000 viên kim cương nhập lậu

(VTC News) -

Tối 6/7, đại diện Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, đơn vị này đã có cuộc họp đối thoại với nhà đầu tư ngay trong ngày hôm nay, sau khi ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100%) - bị bắt.

Tại cuộc họp này, ban lãnh đạo khẳng định PNJ không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu. PNJ chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc), với đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

Ban lãnh đạo công ty này khẳng định, P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.

PNJ khẳng định không bán kim cương nhập lậu trong hệ thống. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Cao Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cũng gửi lời xin lỗi tới cổ đông và khách hàng về sự cố, đồng thời khẳng định các sản phẩm kim cương của PNJ vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh, các chính sách bán hàng, thu mua lại và thu đổi vẫn được duy trì như cũ. PNJ đã triển khai rà soát toàn diện hệ thống quản trị và quy trình vận hành của P-Lab. Bên cạnh tổ công tác thuộc Ban Kiểm toán nội bộ, công ty sẽ mời các chuyên gia độc lập và tăng cường cơ chế giám sát nhằm củng cố hệ thống kiểm soát tại P-Lab.

Ban lãnh đạo PNJ chia sẻ, lượng khách hàng bán lại kim cương tăng mạnh ngay sau khi thông tin khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo được công bố vào ngày 2/7. Tuy nhiên, lượng giao dịch này đã giảm nhanh trong những ngày tiếp theo và hiện gần như đã trở về mức bình thường.

Đáng chú ý, PNJ vẫn ghi nhận doanh số bán các sản phẩm trang sức mới trong suốt giai đoạn này, cho thấy niềm tin của khách hàng đang dần phục hồi. Ban lãnh đạo cho rằng việc duy trì niềm tin của khách hàng và thực hiện đầy đủ các chính sách hậu mãi là cách hiệu quả nhất để bảo vệ thương hiệu và lợi ích của cổ đông.

Ban lãnh đạo PNJ cho biết, lượng hàng tồn kho kim cương tăng tạm thời do nhu cầu bán lại của khách hàng gia tăng sau sự cố, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của công ty. PNJ đã đưa lượng hàng này vào kế hoạch sản xuất cho nửa cuối 2026, đặc biệt phục vụ các bộ sưu tập dịp cuối năm.

Lượng hàng tồn kho kim cương tăng tạm thời do nhu cầu bán lại của khách hàng gia tăng sau sự cố. (Ảnh: Đ.V)

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.

Cảnh sát khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú phường Bình Thạnh, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-Lab) thuộc Công ty PNJ bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-Lab đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.

PNJ-Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án.