Phú Yên có nữ Bí thư Tỉnh ủy

(VTC News) -

Chiều 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Như vậy, bà An trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh này.

Ông Phan Đình Trạc trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Cao Thị Hòa An đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bà An có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản lý giáo dục, trình độ chính trị là Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, bà Cao Thị Hòa An từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Đông Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.