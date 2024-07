Phú Quốc ngập nặng sau mưa lớn

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vào đêm 13/7 đến sáng 14/7, trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang liên tục có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ ở một số địa bàn.

Lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu, sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự TP Phú Quốc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: VOV)

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại khu vực ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài và ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (TP Phú Quốc). Nhiều hộ dân bị cô lập vì mưa lũ, cả một vùng rộng lớn chìm trong nước. Tại khu vực có đồi dốc xảy ra hiện tượng lũ quét cuốn trôi gia súc, gia cầm và đồ đạc của người dân.

Trong đêm 13/7, Ban Chỉ huy quân sự TP Phú Quốc đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã Cửa Dương huy động 9 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ kịp thời sơ tán 9 người dân và di dời tài sản 12 hộ dân bị ngập cục bộ đến nên an toàn, đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân.

Theo thượng tá Lê Đức Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sựTP Phú Quốc cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo các lực lượng ứng trực phòng ngừa khi có tình huống xấu xảy ra. Khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời sơ tán người già và trẻ nhỏ, di dời đồ đạc, gia súc của người dân đến nơi an toàn.

"Mặc dù đối mặt những những nguy hiểm giữa dòng nước chảy siết nhưng với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Rất mừng, đến nay thiên tai không gây thiệt hại đến tính mạng người dân”, ông Hải nói.

Phú Quốc bị ngập sâu trên địa bàn rộng lớn. (Ảnh: VOV)

Trong khi đó, lực lượng CSGT TP Phú Quốc cũng điều xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương đi qua khu vực bị ngập nước ở ngã ba Cây Thông Trong và tuyến tránh.

Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, đơn vị đã huy động 70 cán bộ chiến sỹ cùng trang thiết bị phương tiện khẩn trương phối hợp với chính quyền xã Cửa Dương để thực hiện các biện pháp ứng phó ngập lụt khẩn cấp trên đị bàn.

Do vùng ngập lụt có địa hình phức tạp, lực lượng công an phải phân luồng, cảnh báo vùng ngập sâu, đồng thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tìm kiếm, hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân bị ngập lụt và hỗ trợ di chuyển các phương tiện bị chết máy ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân.

Lực lượng chức năng đưa một sản phụ đến trung tâm y tế vượt cạn kịp thời. (Ảnh: VOV)

Đặc biệt, trưa 14/7, trong lúc cứu hộ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản trong vùng ngập lụt tại xã Cửa Dương, Công an TP Phú Quốc đã nhanh chóng đưa một sản phụ đang chuyển dạ kịp thời đi cấp cứu. Do nhà sản phụ nằm trong vùng nước ngập lụt, không thể di chuyển, nên gia đình đã nhờ lực lượng công an hỗ trợ đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để vượt cạn an toàn.