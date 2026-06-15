Phóng viên nói Brazil hòa như thua, huyền thoại chê 'không biết gì về bóng đá'

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil bắt đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 với Morocco. Màn thể hiện của đội tuyển "vàng xanh" trong trận đấu này không tốt, khiến thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhận không ít lời chê bai. Trong phần bình luận sau trận đấu cùng cựu cầu thủ Romario, phóng viên Fernanda của kênh Caze TV cho rằng kết quả hòa với Brazil không khác gì thất bại.

Đáp lại, chân sút lừng danh một thời của Selecao thể hiện sự không đồng tình. "Ai không biết gì về bóng đá mới có suy nghĩ như vậy. Fernanda, nhìn này, hòa trận ra quân ở World Cup trước đối thủ như Morocco, chỉ có ai không biết gì về bóng đá mới có suy nghĩ giống cô vậy", huyền thoại Romario nói.

Video: Brazil hòa Morocco 1-1

Ở ngày ra quân gặp Morocco, đội tuyển Brazil trình diễn bộ mặt không mấy tích cực. Selecao nhanh chóng bị đối thủ vươn lên dẫn trước, thi đấu không tốt, chuyền hỏng liên tục và để đại diện châu Phi kiểm soát tuyến giữa. Dù vậy, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Vinicius giúp Brazil có bàn gỡ hòa 1-1.

Sang đến hiệp 2, đội tuyển Brazil phần nào cải thiện được thế trận khi có sự xuất hiện của Fabinho. Tuy nhiên, Morocco thực sự có một trận đấu ấn tượng với chiến thuật hợp lý, khả năng xử lý kĩ thuật cá nhân điêu luyện của mỗi cầu thủ. Hakimi, Nossair Mazraoui và những ngôi sao khác đều chứng minh được năng lực. Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Romario bình luận tại sân vận động World Cup 2026.

Ở phần bình luận của mình, Romario nói: "Chúng ta là người Brazil, nhưng đội Morocco như tôi thấy mới là những người chơi hay hơn, khéo léo hơn, định hướng vị trí tốt hơn. Tất nhiên, chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi hơn Morocco".

Nhận định của cựu cầu thủ Barcelona không sai. So về từng vị trí trên sân, chỉ có cặp hậu vệ cánh Douglas và Ibanez thua thiệt về cả danh tiếng lẫn trình độ với Archaf Hakimi và Nossair Mazraoui. Brazil vẫn còn rất nhiều ngôi sao như Raphinha, Vinicius, Casemiro, Bruno Guimaraes hay Marquinhos, Gabriel Malgahaes.

Đối đầu với đội bóng từng vào tứ kết World Cup 2022, người hâm mộ hiểu rằng Brazil sẽ gặp khó khăn nhưng khó có thể tưởng tượng rằng các vũ công Samba lại bế tắc đến như vậy. Khi Neymar vẫn gặp chấn thương, Brazil không có nhiều phương án tạo đột biến trong thế trận khó khăn.

Romario lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhưng hẳn nhiên với tư cách là nhà vô địch World Cup 1994, ông sẽ mong thế hệ đàn em của mình làm được nhiều hơn thế.

Ở các trận đấu còn lại của vòng bảng, Brazil gặp Scotland và Haiti.