Neymar ngồi khán đài, Vinicius giúp Brazil hòa Morocco 1-1

(VTC News) -

Trên sân MetLife (East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ), Brazil và Morocco chia điểm trong trận đấu đầu tiên của bảng C World Cup 2026. Neymar không thi đấu ở trận này. Brazil phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Vinicius Junior để giành lại một điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Morocco gây ra nhiều khó khăn cho Brazil. (Ảnh: Reuters)

Morocco - đứng ngay sau Brazil trên bảng xếp hạng FIFA - thi đấu ngang ngửa với đối thủ từng 5 lần vô địch thế giới. Đội bóng châu Phi kiểm soát bóng 49%, tung ra 14 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,52. Những chỉ số cơ bản của Morocco tương đương với đối thủ. Sự khác biệt giữa 2 đội là thời điểm kiểm soát thế trận.

Morocco nhập cuộc tốt hơn Brazil. Đội bóng châu Phi thậm chí áp đảo đối thủ trong nửa đầu hiệp một. Các cầu thủ Morocco tung ra 12 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,22. Những pha bóng đầy tốc độ của Morocco khiến đội tuyển Brazil lúng túng và liên tục xử lý hỏng. Phải đến cuối hiệp một, Brazil mới giành lại quyền kiểm soát.

Bàn mở tỷ số đến ở phút 21 sau những nỗ lực tấn công của Morocco. Brahim Diaz chuyền bóng cho Ismael Saibari ở rìa vòng cấm. Tiền vệ Morocco thực hiện cú sút khéo léo qua đầu thủ môn Alisson Becker, đưa đại diện châu Phi vượt lên.

Video: Morocco ghi bàn mở tỷ số

Brazil sau đó đẩy cao đội hình. Đội bóng Nam Mỹ tấn công bế tắc khi Raphinha, Igor Thiago mờ nhạt trên hàng công. Các ngôi sao của đội bóng "vàng xanh" thiếu sự kết nối và phải trông cậy nhiều vào khả năng xử lý cá nhân.

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, đội tuyển Brazil vẫn có ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Trong pha tấn công vào vòng cấm ở phút 38, Vinicius Junior ngoặt qua một cầu thủ Morocco rồi dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ môn Yassine Bounou, giúp Brazil gỡ hòa 1-1.

Video: Vinicius gỡ hòa cho Brazil

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thay Casemiro và Ibanez, rồi tiếp tục đưa Matheus Cunha, Luiz Henrique và Danilo vào sân. Brazil chơi tốt hơn trong hiệp hai, tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn và buộc Bono tiếp tục làm việc vất vả. Thủ môn Ma Rốc lần lượt cản phá các cú sút của Igor Thiago, Raphinha và Danilo.

Ma Rốc không còn dứt điểm dồn dập như hiệp một, nhưng vẫn có cơ hội thắng trận ở phút bù giờ. Alisson phải cứu thua sau các pha dứt điểm liên tiếp của Neil El Aynaoui và Ayoube Amaimouni. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 sau 10 phút bù giờ căng thẳng.

Brazil 1 1 Morocco Vinicius 32' 21' Saibari

Số liệu thống kê trận Brazil 1-1 Morocco.

Đội hình Brazil vs Morocco

Brazil: Alisson (1), Gabriel Magalhaes (3), Marquinhos (4), Casemiro (5), Vinicius Junior (7), Bruno Guimaraes (8), Raphinha (11), Douglas Santos (16), Lucas Paqueta (20), Roger Ibanez (24), Igor Thiago (25).

Morocco: Yassine Bounou (1), Achraf Hakimi (2), Noussair Mazraoui (3), Ayyoub Bouaddi (6), Azzedine Ounahi (8), Brahim Diaz (10), Ismael Saibari (11), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Bilal El Khannouss (23), Neil El Aynaoui (24).