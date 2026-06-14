Cựu sao Brazil: 'Messi giỏi hơn Ronaldo'

(VTC News) -

Djalminha (tên đầy đủ là Djalma Feitosa Dias) sinh năm 1970, sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và trình độ chuyên môn cao. Ông từng khoác áo nhiều câu lạc bộ, trong đó có Flamengo, Palmeiras và Deportivo de La Coruna. Djalminha từng là tuyển thủ của Brazil và đã giành chức vô địch Copa America 1997 với đội tuyển xứ Samba. Hiện tại, Djalminha đang làm việc cho kênh truyền hình Caze TV và có mặt ở Mỹ.

Djalminha từng thi đấu trong màu áo Deportivo de La Coruna - Ảnh: Sky Sports

Cựu tiền vệ Djalminha gần đây đã chia sẻ với tờ Ole của Argentina về Lionel Messi. Danh thủ này đánh giá cao Messi hơn ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. "Xuất sắc hơn Cristiano không ư? Tôi nghĩ Messi giỏi hơn. Nhưng nói vậy không có ý hạ thấp Cristiano. Với tôi, Messi sở hữu nhiều tài năng và phẩm chất thiên bẩm hơn”, Djalminha đưa ra ý kiến.

Danh thủ Brazil nói thêm: “Tôi nghĩ với chất lượng đội hình này và khi vẫn còn Messi, đội tuyển Argentina chắc chắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch”.

Messi vẫn là nhân tố quan trọng của Argentina. (Ảnh: Reuters)

Djalminha cũng khen ngợi những cầu thủ khác của đội tuyển Argentina: “Tôi rất thích Almada, cả Mac Allister nữa, và Flaco López, cậu ấy đang chơi rất hay ở Brazil trong màu áo Palmeiras, một cầu thủ có chất lượng cao. Rồi cả Enzo Fernández nữa! Hàng tiền vệ của Argentina khiến tôi có chút ghen tị đấy”.

Djalminha cũng nhắc tới tình hình của đội tuyển Brazil và so sánh với đội tuyển Argentina: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ Argentina đang đi trước đội tuyển Brazil một bước. Giai đoạn này của đội tuyển Brazil rất phức tạp, có quá ít thời gian để lắp ghép đội hình. Chúng tôi vẫn chưa hình thành được một bộ khung rõ ràng. Trong khi đó, Argentina thì ổn định hơn nhiều. Họ đi lên từ chu kỳ vô địch World Cup trước và hiện tại đang xếp trên Brazil”.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J và sẽ gặp đội tuyển Algeria (17/6, 08h00 giờ Việt Nam) ở trận ra quân.