Phong Phú Hà Nam thắng trận ra quân giải U19 nữ Quốc gia 2025

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của giải là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Zantino Vĩnh Phúc. Là nhà đương kim vô địch, Phong Phú Hà Nam quyết tâm giành chiến thắng nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi hậu. Tuy nhiên, cô trò HLV Trần Lệ Thủy vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ đối thủ.

Trong hiệp 1, Zantino Vĩnh Phúc tập trung phòng ngự, lùi sâu đội hình nhằm bảo vệ tỉ số. Tinh thần thi đấu tốt cộng một chút may mắn giúp đại diện phía Bắc giữ vững tỉ số hòa 0-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, sức ép của Phong Phú Hà Nam còn lớn hơn so với hiệp đấu đầu tiên.

U19 Phong Phú Hà Nam thắng Zantino Vĩnh Phúc.

Trong thế trận bất lợi, Zantino Vĩnh Phúc chỉ có thể đứng vững đến phút 71. Lưu Hoàng Vân tận dụng sơ hở của đối phương để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu đẹp mắt. Bàn thắng này như cởi bỏ áp lực tâm lý cho Phong Phú Hà Nam. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Lê Hồng Yêu lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho ứng viên vô địch.

Hà Nội gặp Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) trong ngày ra quân. Trái với dự đoán của người hâm mộ, Than KSVN không thể chống đỡ trước sức tấn công rất mạnh từ đại diện Thủ đô. Phút thứ 10, Anh Đào sớm lập công mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Phút 25, Hoài Trinh xuất sắc nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.

Hiệp 2 chứng kiến thêm nhiều bàn thắng của Hà Nội trước Than KSVN. Phút 66, Anh Đào đá phạt đền thành công nâng tỉ số lên 3-0. Từ phút 75 đến phút 78, Hà Nội liên tiếp ghi 3 bàn do công của Hà Thị Uyên, Huyền Mai và Lê Thị Trang. Chung cuộc, đương kim á quân của giải thắng 6-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T dù chơi đầy quyết tâm nhưng cũng chỉ có được trận hòa 1-1 trước TP.HCM ở trận đấu muộn.