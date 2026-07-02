Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC Việt Nam

(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt thành viên Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam, thay thế Quyết định số 2755 ban hành ngày 18/12/2025 về việc thành lập Hội đồng điều hành IFC Việt Nam.

Theo quyết định mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Phó Chủ tịch Thường trực là Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam. (Ảnh: VGP)

3 Phó Chủ tịch Hội đồng còn lại gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.

Hội đồng còn có 10 ủy viên là lãnh đạo cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc các bộ, ngành liên quan, gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trượng Bộ Công an - Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trượng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân.

Hội đồng điều hành có chức năng chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển IFC tại Việt Nam; chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng thể chế, chính sách tập trung, xuyên suốt, bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hội đồng cũng ban hành chiến lược, lộ trình phát triển dựa trên điều kiện và nhu cầu thực tế của TP.HCM và Đà Nẵng, cũng như cho ý kiến về việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành tại hai địa phương này.

Trong cơ cấu vận hành, Bộ Tài chính đóng vai trò là cơ quan thường trực, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng và chủ động kiến nghị các cơ chế chính sách phát triển.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” được thành lập ngày 21/12/2025, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tên viết tắt của Trung tâm tại TP.HCM là VIFC-HCMC và tại Đà Nẵng là VIFC-DN.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, là Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, còn Chủ tịch VIFC-DN là ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.