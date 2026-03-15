Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Có thể công bố kết quả bầu cử ngày 22/3

Cập nhật tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h ngày 15/3, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%).

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dù thời gian không nhiều, cử tri rất đông trên phạm vi cả nước nhưng tiến độ cuộc bầu cử rất tích cực. Không khí của ngày bầu cử được cử tri trên cả nước tiến hành háo hức, sôi động. Bà bày tỏ tin tưởng từ giờ đến 19h theo quy định thì các địa phương sẽ đạt được kết quả theo tiến độ.

"Theo báo cáo, nhiều điểm bỏ phiếu của các địa phương đạt 100% cử tri đi bầu. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử quốc gia vẫn đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục hoạt động cho đến hết thời gian theo quy định. Đồng thời đưa hòm phiếu phụ để phục vụ trong trường hợp có cử tri vãng lai", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Với những trường hợp cử tri già yếu, nhiều địa phương rất tích cực đưa hòm phiếu phụ đến tận nơi để họ bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình. Theo tổng hợp từ các địa phương, cuộc bỏ phiếu năm nay không có phát sinh cần phải xử lý và phải xin ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Đường thông hè thoáng và nhiều gia đình kinh doanh nhưng cũng đóng cửa hàng để dành thời gian đi bỏ phiếu.

Đến thời điểm hiện tại có 5.261 tin bài đưa tin về bầu cử của các cơ quan báo chí trong nước, chưa tính của nước ngoài. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông nước ngoài cũng rất quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng này của Việt Nam.

Lãnh đạo Quốc hội khẳng định cuộc bầu cử rất thành công với kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác thông tin liên lạc với những tỉnh có điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

"Trong vài ngày tới sẽ có kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 22/3 có thể công bố kết quả của cuộc bầu cử. Sau đó sẽ họp báo công khai với Nhân dân cả nước về kết quả lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với tinh thần rất tích cực để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4", Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.