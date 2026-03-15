Cử tri trẻ nhất đi bầu cử đúng ngày sinh nhật

Trả lời báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, 7h sáng 15/3, đồng loạt các điểm bỏ phiếu tiến hành khai mạc, trong đó Gia Lai và Tây Ninh có nhiều đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5-6h.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 10h, có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, trong đó cao nhất là Lào Cai đạt gần 70%, nhiều nơi trên 40%. Tính chung cả nước đến nay đạt 40% cử tri đã đi bỏ phiếu (tương ứng hơn 30 triệu cử tri).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Phạm Thắng)

"Không khí ngày hôm nay thật sự sôi động. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương đều đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử này tại nơi cư trú hoặc nơi công tác", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về trường hợp cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn.

Một trường hợp đặc biệt khác, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, là cử tri trẻ nhất đi bỏ phiếu bầu cử. Cử tri này là Phạm Minh Hoàng ở đơn vị bầu cử số 12 phường Trung Hành, TP Hải Phòng.

"Có lẽ cử tri Phạm Minh Hoàng sẽ không thể quên lá phiếu đầu tiên trong cuộc đời, như một phần thưởng tổ chức sinh nhật 18 tuổi vào một dịp đặc biệt như hôm nay", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, một trường hợp đặc biệt khác là vợ chồng cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) - cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) tới dự khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.