Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông'

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến tham dự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tham dự bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM). Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng tham gia bỏ phiếu tại đây.
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bỏ phiếu tại hội trường Bộ Quốc phòng, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Đại tướng Phan Văn Giang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 10-11, phường Giảng Võ, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Đức Tuân)
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Trần Mạnh)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 23, phường Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 4, phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Thu Sa)
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Ngọc Hà, Hà Nội. (Ảnh: VGP)
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)
