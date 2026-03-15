15/03/2026 10:30:30 +07:00

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông'

15/03/2026 10:30:30 +07:00
Sáng 15/3, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm đến tham dự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…

Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 4

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 5

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 6

Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 7

Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tham dự bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM). Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng tham gia bỏ phiếu tại đây.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, là cử tri đầu tiên thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 16, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, là cử tri đầu tiên thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 16, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 15

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bỏ phiếu tại hội trường Bộ Quốc phòng, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 16

Đại tướng Phan Văn Giang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 17

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, TP Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 18

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 19

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 20

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 10-11, phường Giảng Võ, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Đức Tuân)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 21

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP/Trần Mạnh)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 22

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 23, phường Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 23

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 4, phường Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 24

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Ngọc Hà, Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 25

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Trước giờ khai mạc tại điểm bầu cử phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dành thời gian xem kỹ danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Trước giờ khai mạc tại điểm bầu cử phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ dành thời gian xem kỹ danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' - 27
Sau khi nhận phiếu và nghiên cứu danh sách các ứng cử viên, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã thực hiện quyền bầu cử.

Sau khi nhận phiếu và nghiên cứu danh sách các ứng cử viên, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã thực hiện quyền bầu cử.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Trấn Biên, Đồng Nai - Ảnh: VGP

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Trấn Biên, Đồng Nai - Ảnh: VGP

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nhà văn hóa khu dân cư Tân Phú thuộc khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nhà văn hóa khu dân cư Tân Phú thuộc khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì.

Bộ trưởng Y tế Đào Thị Hồng Lan bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Tây Hồ, Hà Nội

Bộ trưởng Y tế Đào Thị Hồng Lan bỏ phiếu bầu tại Khu vực bỏ phiếu số 18, phường Tây Hồ, Hà Nội

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 7, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 7, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Viên Minh- Minh Đức- Anh Văn(Tổng hợp)
