Chủ tịch Quốc hội: Báo chí lan tỏa không khí phấn khởi của cuộc bầu cử trên khắp cả nước

Trưa 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên, nhà báo đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và đại biểu HĐND các nhiệm kỳ 2026 -2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội tại Trung tâm báo chí Bầu cử.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các loại hình báo chí từ truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử... với sức lan rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử lần này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã tạo được sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cho công tác bầu cử.

"Tôi đã đọc nhiều bài viết rất ấn tượng, có chiều sâu, vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cao về cuộc bầu cử này. Qua cuộc bầu cử lần này sẽ chứng minh năng lực, trình độ, trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên từ Trung ương đến địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hôm nay (15/3) là ngày cả nước đi bầu cử, nhưng kết thúc bầu cử chưa phải là xong. Phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03 của Ban Bí thư, quan tâm, theo dõi chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí cùng với các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm rất tốt.

"Quan trọng nhất là sự đồng lòng ý Đảng lòng dân. Người dân người ta rất hồ hởi, phấn khởi đợi ngày hôm nay để thể hiện quyền làm chủ, quyền đi bầu và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác phục vụ bầu cử tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hà Tĩnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước

Thông tin về tình hình bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 11h20, có 31/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đạt tỷ lệ trên 50% cử tri đi bầu cử. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh đang đứng đầu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 91,64%.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, qua theo dõi, cuộc bầu cử lần này đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia ngay từ cấp cơ sở. Nhờ đó, thông tin từ các địa phương được truyền về nhanh chóng, thông suốt, giúp công tác theo dõi tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước một cách kịp thời.

"Hệ thống bảng điện tử cho phép cập nhật chi tiết đến từng đơn vị bầu cử; nơi nào đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ hiển thị màu xanh trên hệ thống. Nhờ vậy, Ban tổ chức có thể theo dõi sát tiến độ bầu cử đến từng thôn, xã, đồng thời cảm nhận rõ không khí phấn khởi, sôi nổi của cử tri cả nước trong ngày hội lớn của dân tộc", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay, số liệu về cuộc bầu cử đang được cập nhật liên tục. Nếu vào thời điểm 11h, tỉnh Điện Biên dẫn đầu về tỷ lệ cử tri đi bầu thì đến 11h20, tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên đứng đầu với tỷ lệ 91,64%.

Một tín hiệu rất tích cực được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhắc đến là Hội đồng Bầu cử quốc gia chưa nhận được báo cáo phát sinh nào từ các địa phương cần xin ý kiến xử lý, cho thấy công tác tổ chức đang diễn ra thuận lợi.

"Nhiều địa phương đã tổ chức khai mạc bầu cử từ rất sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri. Riêng tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.000 điểm bầu cử khai mạc từ 5-6h sáng. Điều này cho thấy sự háo hức, trách nhiệm của cử tri đối với ngày bầu cử, đúng tinh thần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội non sông", Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm.