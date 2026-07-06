Phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu PNJ bị bán tháo, giá nằm sàn

(VTC News) -

Ngay đầu phiên giao dịch sáng nay (6/7), cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chịu áp lực bán mạnh kể từ khi mở cửa. Thị giá giảm hết biên độ về mức sàn 54.600 đồng/cp.

Đáng chú ý, lượng dư bán tại mức giá sàn vào 10h sáng nay lên tới hơn 13,5 triệu cổ phiếu. Đà giảm mạnh khiến vốn hóa PNJ tiếp tục “bốc hơi” hơn 2.200 tỷ đồng trong phiên sáng nay.

Tính từ mức đỉnh của cổ phiếu PNJ hồi tháng 1/2026 tới nay, giá cổ phiếu PNJ đã mất hơn 35% giá trị.

Cổ phiếu PNJ bị bán tháo, nằm sàn phiên thứ hai liên tiếp.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu này nằm sàn sau khi đón nhận thông tin không mấy tích cực liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJLab).

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng người nước ngoài tổ chức, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Một trong những nhân vật đáng chú ý trong vụ án là ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, nguyên Giám đốc P-Lab, doanh nghiệp giám định đá quý thuộc hệ sinh thái PNJ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng khác để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) với giá thấp.

Bằng kiến thức chuyên môn, ông Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, sau đó gắn mã số theo hệ thống của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Sau vụ việc, PNJ đã lên tiếng khẳng định kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.830 tỷ đồng, tăng 33,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng quý I/2026, PNJ đạt doanh thu 17.425 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116%.

Năm 2026, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%.