  • logo
Xuất bản ngày 20/07/2026 02:20 PM
Xuất bản ngày 20/07/2026 02:20 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 - XSCM 20/7

(VTC News) - XSCM 20/7, trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026, xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 20/7/2026, xổ số Cà Mau 20/7.

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 20/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 20/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 20/7/2026

Xem lại KQXSCM các kỳ trước

- XSCM 13/7/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026 có giải đặc biệt là 303404 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 13/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026.

XSCM 13/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026.

- XSCM 6/7/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 738323 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

- XSCM 29/6/2026

Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 469164 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 29/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026.

XSCM 29/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 29/6/2026.

- XSCM 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

XSCM 22/6, kết quả xổ số Cà Mau ngày 22/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 20/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSHCM 18/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 18/7/2026
XSHCM 18/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 18/7/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/7/2026 - XSMN 18/7/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/7/2026 - XSMN 18/7/2026
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 - XSQNG 18/7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 - XSQNG 18/7
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm