Phi hành đoàn Artemis II chuẩn bị bay quanh Mặt Trăng

Phi hành đoàn Artemis II gồm các phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và đại diện Cơ quan Không gian Canada (CSA) Jeremy Hansen tiếp tục ngày thứ năm làm việc trên không gian.

Các phi hành gia sứ mệnh Artemis 2 gửi thông điệp mừng lễ Phục Sinh ngày 4/4. (Ảnh: NASA)

Các thành viên thử nghiệm bộ trang phục sinh tồn, đồng thời chuẩn bị cho chuyến bay quanh Mặt Trăng dự kiến diễn ra vào rạng sáng 7/4 (giờ Việt Nam).

Phi hành đoàn sẽ xem xét các mục tiêu khoa học và chuẩn bị cho đợt kích hoạt động cơ hiệu chỉnh quỹ đạo cuối cùng.

Trái Đất nhìn từ cửa sổ gần bảng điều khiển của tàu vũ trụ Orion vào ngày thứ tư sứ mệnh Artemis II. (Ảnh: NASA)

Thử nghiệm trang phục

Các phi hành gia đang kiểm tra rò rỉ, mô phỏng quá trình ngồi vào ghế, đánh giá khả năng di chuyển cũng như khả năng ăn uống. Bộ trang phục này sẽ bảo vệ họ trong các giai đoạn bay áp lực cao và cung cấp hỗ trợ sự sống khi cần thiết.

Hiệu chỉnh quỹ đạo

Sau khi đánh giá trang phục, phi hành đoàn sẽ tập trung vào đợt kích hoạt động cơ hiệu chỉnh quỹ đạo hướng ngoại (OTC). Thao tác này giúp tinh chỉnh chính xác đường bay của tàu Orion hướng tới Mặt Trăng.

Trước đó, các nhân viên kiểm soát chuyến bay hủy bỏ hai đợt kích hoạt hiệu chỉnh quỹ đạo do đường bay của tàu Orion vẫn duy trì độ chuẩn xác cao. Hai phi hành gia Koch và Hansen sẽ chịu trách nhiệm xem xét các quy trình cho đợt thao tác sắp tới.

Giao diện phần mềm hướng dẫn phi hành đoàn Artemis II thực hiện kế hoạch quan sát khoa học Mặt Trăng. (Ảnh: NASA)

Phi hành đoàn nhận mục tiêu khoa học cuối cùng

Ngày 4/4, trạm kiểm soát sứ mệnh đã gửi cho phi hành đoàn danh sách cuối cùng về các đặc điểm bề mặt Mặt Trăng. Nhóm khoa học chỉ định các mục tiêu này để quan sát và chụp ảnh trong chuyến bay ngang qua vào ngày 6/4 (giờ Mỹ).

Danh sách 30 mục tiêu bao gồm lưu vực Orientale, một miệng núi lửa rộng gần 600 dặm nằm vắt ngang giữa vùng có thể quan sát và vùng khuất của Mặt Trăng. Khu vực này sẽ được chiếu sáng toàn bộ và hiển thị rõ ràng khi tàu Orion tiến đến gần.

Lưu vực Hertzsprung, nằm ở phía tây bắc Orientale trên vùng khuất của Mặt Trăng, cũng nằm trong danh sách. Phi hành đoàn sẽ so sánh địa hình của hai miệng núi lửa để hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các đặc điểm địa chất theo thời gian.

Dưới đây là các thời điểm quan trọng trong chuyến bay quanh Mặt Trăng: