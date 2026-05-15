Bạn gái Bùi Đình Khánh lãnh 15 tháng tù treo

Chiều 15/5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên đọc bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn liên quan đến số lượng ma túy đặc biệt lớn và nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.

Theo bản án, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tuyên mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Bùi Đình Khánh) bị tuyên mức án 15 tháng tù, cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ.

Hội đồng xét xử xác định Triệu Nguyễn Hoài Thương mặc dù biết rõ bạn trai gây án nhưng vẫn hỗ trợ đặt xe taxi, không kịp thời trình báo tới cơ quan công an gây khó khăn cho việc truy bắt.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bùi Đình Khánh mức án tử hình do phạm hàng loạt tội danh như “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” nên cũng phải nhận bản án cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” với số lượng đặc biệt lớn.

Bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông bị tuyên tổng mức án là tù chung thân do phạm các tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” phải nhận bản án tù chung thân.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án sơ thẩm.

Tương tự, các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và cùng bị tuyên mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 21 năm 6 tháng tù cho đến 15 tháng tù.

Ngoài các mức án tù kể trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu tiêu huỷ các mẫu vật ma tuý hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách Nhà nước. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.