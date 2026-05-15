Nhóm người đi ô tô Lexus bị tố trêu ghẹo, hành hung cô gái làm việc với công an

Chiều 15/5, Công an phường Đống Đa, Hà Nội yêu cầu nhóm người bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái lên làm việc.

Nhóm người liên quan vụ việc bị mời đến trụ sở công an làm việc.

Bước đầu, những người liên quan vụ việc được xác định là N.H.M. (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám).

Hình ảnh xô xát giữa 2 nhóm.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Công an phường Đống Đa đang lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số video, hình ảnh về việc hai nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè xảy tại phố Hoàng Cầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của toà nhà.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra khi cô gái cùng bạn đi thang máy xuống tầng 1. Lúc này, họ bị một người đàn ông đi xe Lexus buông lời trêu ghẹo. Do không nghe rõ và cũng không biết người này đang nói với ai nên cô gái không phản hồi.

Khi cô gái đi ra khu vực vỉa hè trước một quán cà phê thì người đàn ông này liên tục chửi bới, xúc phạm và lao vào hành hung cô gái. Không dừng lại ở đó, một phụ nữ đi cùng và nhiều người khác cũng lớn tiếng chửi mắng, xông vào đánh cô gái khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Sau khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi của nhóm người đi xe Lexus. Nhiều bình luận mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm với người vi phạm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh nhanh, xác định rõ những người liên quan đến vụ việc.