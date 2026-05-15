Bắt gã đàn ông rượt đuổi, ném gạch vào mặt bé gái 12 tuổi ở Quảng Ngãi

Phân trại tạm giam Bình Sơn thuộc Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa thi hành quyết định bắt, tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Kiều (SN 1978, trú thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để phục vụ công tác xét xử về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Văn Kiều bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20h ngày 17/10/2025, do bực tức việc nhóm trẻ trong xóm thường xuyên đến khu vực nhà mình quậy phá, Nguyễn Văn Kiều đã điều khiển xe mô tô đuổi theo các em.

Trong lúc truy đuổi, Kiều nhặt nửa viên gạch ném về phía nhóm trẻ, khiến em H.T.L. (SN 2013) bị thương nặng ở vùng mặt. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 36%.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành vi thiếu kiềm chế, mang tính côn đồ của bị can không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em mà còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, xử lý các mâu thuẫn phát sinh bằng biện pháp phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đặc biệt là các hành vi xâm hại đến trẻ em.