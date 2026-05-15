Bắt cựu phó trưởng phòng công ty dầu khí ở Vĩnh Long tham ô hơn 5 tỷ đồng

Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thế Anh (SN 1985, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Thế Anh. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long. Trong quá trình công tác, Anh được giao phụ trách lĩnh vực bán lẻ cùng mặt hàng dầu nhớt của công ty.

Quá trình kiểm tra, xác minh hoạt động kinh doanh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến số lượng hàng hóa tồn kho. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thế Anh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để kê khai khống số lượng tồn kho mặt hàng nhớt nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Theo cơ quan điều tra, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 5 tỷ đồng. Hành vi của bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý nội bộ của công ty.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.