5 ứng dụng miễn phí thay thế cho Microsoft Office

Microsoft Office là bộ ứng dụng văn phòng hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Phiên bản mới nhất, Microsoft 365, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ đăng ký với gói đăng ký cá nhân rẻ nhất có giá 9,99 USD mỗi tháng (khoảng 263 nghìn đồng).

Microsoft vẫn cung cấp phiên bản Microsoft Office 2024, cho phép truy cập ngoại tuyến trọn đời vào bộ ứng dụng văn phòng đầy đủ. Tuy nhiên, phiên bản này không nhận được các bản cập nhật tính năng thường xuyên và có mức giá khá cao 149,99 USD (khoảng 3,49 triệu đồng).

Dưới đây là một số ứng dụng thay thế phổ biến cho Microsoft 365, tất cả đều hoàn toàn miễn phí, giúp người dùng có thêm lựa chọn trong việc sử dụng các công cụ văn phòng.

LibreOffice: Giải pháp trọn gói hoàn chỉnh

LibreOffice trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhờ vào việc loại bỏ mô hình trả phí và đăng ký như các phần mềm văn phòng nổi tiếng như Office của Microsoft.

LibreOffice cho phép người dùng tự do chia sẻ và chỉnh sửa chương trình, từ đó tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển các tiện ích mở rộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng. Phần mềm này có khả năng xử lý hầu hết các định dạng tệp phổ biến, bao gồm cả định dạng của Microsoft, mang lại sự linh hoạt cho người dùng.

Bộ phần mềm LibreOffice cung cấp các giải pháp thay thế cho những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong Microsoft Office, như Writer thay cho Word, Calc thay cho Excel, và Impress thay cho PowerPoint, cùng nhiều phần mềm khác chỉ có trong LibreOffice.

AbleWord: Giải pháp thay thế cho Word

AbleWord là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một phần mềm thay thế Word đơn giản, dễ sử dụng và có khả năng hoạt động ngoại tuyến.

Với giao diện quen thuộc, AbleWord mang lại cảm giác giống như Word, mặc dù lần nâng cấp lớn nhất của nó đã diễn ra vào năm 2015.

Phần mềm này rất dễ sử dụng và cung cấp đầy đủ các chức năng cơ bản mà người dùng Word thông thường cần, hỗ trợ định dạng DOC và DOCX, đồng thời cũng có khả năng chuyển đổi PDF.

Mặc dù giao diện người dùng có phần lỗi thời từ giữa những năm 2010, nhưng nếu bạn có thể chấp nhận điều đó, AbleWord chắc chắn là một lựa chọn đáng thử.

CryptPad Sheets: Giải pháp thay thế Excel

Excel từ lâu được biết đến là một công cụ mạnh mẽ cho việc tạo và chỉnh sửa bảng tính. Tuy nhiên, Google Sheets cũng nổi lên như một lựa chọn thay thế trực tuyến hấp dẫn.

Nhưng với những lo ngại về quyền riêng tư và các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây trên Google Sheets, nhiều người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp an toàn hơn.

Đáp ứng nhu cầu này, CryptPad ra đời với dịch vụ trực tuyến dễ dàng truy cập, đảm bảo mã hóa đầu cuối và cung cấp các công cụ cộng tác cho nhóm.

CryptPad là bộ phần mềm mã nguồn mở, trong đó có Sheet - một giải pháp thay thế cho Excel. Với giao diện tương tự như Excel, Sheet hỗ trợ nhiều định dạng tệp phổ biến và hoàn toàn không có quảng cáo. Đặc biệt, việc miễn phí sử dụng cùng với tính năng bảo mật cao càng làm tăng giá trị của nó.

Canva: Giải pháp thay thế PowerPoint

PowerPoint là công cụ không thể thiếu trong các bài thuyết trình tại trường học và doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn trả phí hàng tháng cho phần mềm này, đặc biệt nếu chỉ cần tạo một vài bài thuyết trình mỗi năm.

Trong trường hợp này, Canva là một lựa chọn lý tưởng. Công cụ này cho phép người dùng dễ dàng tạo các bài thuyết trình dạng slide với giao diện thân thiện và nhiều mẫu hiện đại. Canva không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình tạo bài thuyết trình mà còn cho phép lưu file ở định dạng PowerPoint.

Điểm nổi bật của Canva là khả năng truy cập trực tiếp trên trình duyệt, rất tiện lợi cho những ai thường xuyên di chuyển.

Dù Canva chủ yếu hoạt động trực tuyến, người dùng vẫn có thể tải phần mềm về máy tính và sử dụng hoàn toàn ngoại tuyến.

Mailspring: Giải pháp thay thế cho Outlook

Mailspring nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng giá cho Outlook, được người dùng đánh giá cao. Đây là phần mềm dịch vụ email mã nguồn mở với thiết kế hiện đại, cho phép người dùng quản lý tất cả các tài khoản email của mình một cách dễ dàng trong một hộp thư đến thống nhất.

Mailspring cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết cho một phần mềm thay thế Outlook, như khả năng hợp nhất tất cả tài khoản email, thông báo đã đọc, chức năng gửi email sau và cập nhật thường xuyên.

Đặc biệt, phần mềm này còn hỗ trợ chế độ ngoại tuyến, cho phép người dùng đọc và viết email ngay cả khi không có kết nối internet. Nhờ vào các tùy chọn lưu trữ cục bộ, nội dung email của bạn cũng được bảo mật hơn so với việc lưu trữ trên đám mây.