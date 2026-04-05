Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng

Hãng thông tấn Trung Quốc China News đưa tin, vào lúc 12h17 phút ngày 3/4, tên lửa đẩy Thiên Long-3 Y1 (Tianlong-3 Y1) do tư nhân phát triển được phóng từ Khu Thử nghiệm Đổi mới Hàng không Vũ trụ Thương mại Đông Phong, gần Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.

"Tuy nhiên, tên lửa đã gặp sự cố trong quá trình bay, dẫn đến việc thất bại trong nhiệm vụ thử nghiệm bay. Nguyên nhân cụ thể đang được phân tích và điều tra thêm", China News cho hay.

Tên lửa do công ty Space Pioneer (trụ sở tại Bắc Kinh) phát triển. Công ty sau đó xác nhận đã xảy ra bất thường trong quá trình bay khiến nhiệm vụ thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được điều tra.

Video tên lửa Thiên Long-3 được phóng tại Khu Thử nghiệm Đổi mới Hàng không Vũ trụ Thương mại Đông Phong, Trung Quốc. (Nguồn: NDTV)

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy tên lửa mất ổn định ở giai đoạn đầu hành trình và dường như phát nổ giữa không trung.

Theo SCMP, Thiên Long-3 được xem là câu trả lời của Trung Quốc với tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Tên lửa cao 72 m, có thể mang tối đa 22 tấn lên quỹ đạo Trái Đất thấp và phóng cùng lúc tới 36 vệ tinh trong một nhiệm vụ.

Thiên Long-3 đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng chòm sao vệ tinh Thiên Phàm (Qianfan) của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Starlink. Đến nay, dự án Thiên Phàm mới chỉ triển khai được 108 vệ tinh, ít hơn nhiều so với mục tiêu khoảng 1.300 vệ tinh vào năm tới.

Tương tự Falcon 9, Thiên Long-3 sử dụng nhiên liệu oxy lỏng và dầu hỏa, đồng thời được thiết kế có thể tái sử dụng. Tầng một của tên lửa được trang bị chân hạ cánh và cánh lưới, với mục tiêu có thể tái sử dụng tới 10 lần.

Chương trình này trước đó cũng gặp sự cố. Năm 2024, tên lửa thử nghiệm cất cánh trong quá trình thử nghiệm mặt đất và rơi trở lại. Sau đó, các kỹ sư thực hiện hơn 100 cải tiến nhằm nâng cao độ an toàn.

Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng sự hiện diện vệ tinh với tham vọng đưa hàng chục nghìn vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, SpaceX hiện vẫn dẫn đầu cuộc đua với hơn 10.000 vệ tinh đã được triển khai.