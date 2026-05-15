Trùm ma túy Bùi Đình Khánh cùng 3 người khác bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên đọc bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn liên quan đến số lượng ma túy đặc biệt lớn và nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.

Theo đó, Hội đồng xét xử xác định 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng bị cáo Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác tại tòa, có đủ cơ sở để xác định hai bị cáo này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Bị cáo Bùi Đình Khánh bị tuyên mức án tử hình với những hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nên bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” nên cũng phải nhận bản án cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” với số lượng đặc biệt lớn.

Các bị cáo bày tỏ rõ sự ăn năn, hối hận trước những hành vi phạm tội của mình, xác định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông bị tuyên tổng mức án là tù chung thân do phạm các tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” phải nhận bản án tù chung thân.

Tương tự, các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và cùng bị tuyên mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 21 năm 6 tháng tù cho đến 15 tháng tù.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tuyên mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Ngoài các mức án tù kể trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu tiêu huỷ các mẫu vật ma tuý hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách Nhà nước.

Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, cụ thể bị cáo Sơn nộp lại 30 triệu thu lời từ tiền bán súng. Bị cáo Phương nộp lại 233 triệu đồng từ tiền bán ma túy,...