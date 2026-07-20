Quảng Trị: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại nơi radar phát hiện bất thường

(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 18h ngày 20/7, lực lượng chức năng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cách mặt đất 20 - 50cm và cách nhau gần 4m tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng). Các hài cốt liệt sĩ bị phân huỷ xương vụn, xương ống chân và răng.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện nhiều di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực.

Lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Hiện nay, 3 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sụ tỉnh Quảng Trị). Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong ngày 20/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Tại hiện trường, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, nghe chỉ huy các lực lượng báo cáo kết quả tìm kiếm trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn cũng như phương án triển khai trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. (Ảnh: Xuân Diện)

Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, song cán bộ, nhân viên các lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm chặt chẽ, khoa học, với quyết tâm cao nhất nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát thực địa, khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt, qua giám định, xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến (chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hi sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Cùng với đó, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.