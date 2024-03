Phân khúc căn hộ đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường

(VTC News) -

Lựa chọn căn hộ chung cư có tính thanh khoản tốt, pháp lý chuẩn, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín có thể đem lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư.

Sức hút bất động sản ở thực

Thị trường bất động sản ngày càng có những chuyển động tích cực hơn và người dân cũng tăng dần lượng tìm kiếm, sự quan tâm tới nhiều phân khúc khác nhau. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho biết, sau Tết, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1 tăng 66% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng tìm kiếm căn hộ chung cư đều tăng ở cả TP.HCM và Hà Nội, với lượng tăng lần lượt 59% và 77% so với cùng kỳ.

Thị trường căn hộ TP.HCM nhộn nhịp trở lại (Ảnh: Westgate)

Tâm lý người mua, người bán bất động sản cũng có sự cải thiện, không còn dè dặt như năm trước. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản tăng trưởng đáng kể nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người dân về tiềm năng tăng giá bất động sản, mặt bằng lãi suất vay mua nhà thấp, chính sách hỗ trợ và tình hình giao dịch. Với những diễn biến tích cực này, thị trường được dự báo hồi phục sớm hơn so với dự kiến kể từ giữa năm nay.

Giới chuyên gia đồng thuận quan điểm, căn hộ chung cư là loại hình có diễn biến tích cực so với các loại hình khác. Trong năm 2023 - khi thị trường đi qua vùng đáy, nếu phân khúc đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng liên tục phải cắt lỗ, rơi vào ảm đạm thì căn hộ chung cư vẫn giữ được phong độ của nó.

Năm nay, giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ phục hồi, căn hộ chung cư sẽ là sản phẩm "dẫn sóng", được người dân ưa chuộng nhất do đáp ứng được nhu cầu ở thực. Đồng thời, những căn hộ chung cư vừa túi tiền, phù hợp với số đông thu nhập người mua nhà, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín sẽ vẫn được quan tâm tìm mua và giao dịch tích cực.

Căn hộ chung cư hút dòng tiền nhờ nhiều ưu điểm

Một trong những yếu tố mà căn hộ chung cư trở nên ngày càng hấp dẫn là tỷ suất lợi nhuận đầu tư dài hạn vượt trội hơn so với các loại hình bất động sản khác. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy căn hộ trung cấp có tỷ suất sinh lời khoảng 6-8%/năm. Mức tỷ suất này cao hơn nhiều so với căn hộ cao cấp, hạng sang khoảng 4-5%/năm. Khu vực TP.HCM luôn có tỷ suất sinh lời cao hơn một chút so với Hà Nội.

Căn hộ, chung cư “hút” khách nhờ thanh khoản cao. (Ảnh: Westgate)

Ở mức độ tổng quát hơn, giai đoạn 2015 - 2023, việc đầu tư căn hộ chung cư cũng cho tỷ suất lợi nhuận cao hơn hẳn so với các sản phẩm như đất nền, chứng khoán, ngoại tệ (USD), vàng hay gửi tiết kiệm. Batdongsan.com.vn thống kê căn hộ chung cư cho mức lợi nhuận gộp trung bình giai đoạn này đạt 12,5 %/năm (bao gồm dòng tiền cho thuê và giá tăng lên hàng năm). Căn hộ chung cư vẫn luôn đạt được hiệu quả đầu tư cao trên thị trường đầu tư.

Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra rằng, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư đã có 19 quý tăng liên tiếp. Tại TP.HCM, nguồn cung hạn chế là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến căn hộ chung cư ngày càng tăng giá và được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay tại các đô thị lớn.

Việc tìm kiếm căn hộ phù hợp sẽ càng khó khăn với người có thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố. Do đó, lợi thế thuộc về các chủ đầu tư có sẵn sản phẩm hoặc đã xong pháp lý để chuẩn bị triển khai, đón đầu nhu cầu luôn thường trực của thị trường.

Thị trường hiện tại không quá nhiều nguồn cung chung cư, nhất là sản phẩm vừa túi tiền. Nhà đầu tư có thể dễ dàng chọn lọc một số chủ đầu tư uy tín đầu tư phân khúc này, đơn cử như Tập đoàn BĐS An Gia (HoSE: AGG).

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

An Gia đã có kinh nghiệm khoảng một thập kỷ theo đuổi phân khúc nhà ở vừa túi tiền, thực hiện nhiều dự án với tiêu chí “chất lượng cao cấp, giá cả trung cấp” làm nên tên tuổi tại TP.HCM và các địa phương lân cận. Gần nhất, doanh nghiệp triển khai khu phức hợp Westgate với quy mô hơn 2.000 sản phẩm tại Bình Chánh (TP.HCM).

Các sản phẩm của dự án Westgate ghi nhận sự hấp thụ tốt từ thị trường, góp phần nâng tổng doanh thu của An Gia trong năm 2023 lên khoảng 3.800 tỷ đồng, cao hơn 27% so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn dự án ước tính lên đến 6.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao và ghi nhận toàn bộ doanh thu còn lại trong năm 2024.

Chọn đúng phân khúc mà thị trường cần, đáp ứng nhu cầu ở thực, An Gia có kế hoạch tiếp tục ra mắt dự án The Gió Riverside (Bình Dương) với quy mô khoảng 3.000 căn hộ. Dự án đảm bảo nhiều yếu tố cần có như vị trị giao thông thuận tiện, liền kề trục Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1, đã được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chung, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu đà phục hồi của thị trường và nhu cầu tìm kiếm bất động sản ở thực ngày càng gia tăng; đảm bảo khả năng sinh lời và gia tăng giá trị tốt.

An Gia cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng để triển khai có chọn lọc một số dự án chung cư khác tại TP.HCM trong phân khúc trung cấp. Đây cũng là định hướng chiến lược giai đoạn mới của công ty trong việc kiên định với phân khúc nhà ở phục vụ số đông, giải quyết bài toán sở hữu nhà cho người dân thành thị.