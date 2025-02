Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, thời gian gần đây, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng (các App) với nhiều con bạc trên địa bàn cả nước tham gia.

Tiếp tục nắm thông tin, các trinh sát xác định đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở tại nước ngoài. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương điều tra.

Những người tham gia đường dây đánh bạc bị cơ quan công an triệu tập. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến 21/2, các lực lượng phối hợp chia thành nhiều tổ đồng loạt kiểm tra, triệu tập 17 người trú tại các địa phương gồm TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình… về làm việc.

Những người bị triệu tập gồm Lê Tự Anh, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Thuần, Phùng Văn Tài, Vũ Thị Duy Trinh, Hồ Phước Phụng, Nguyễn Văn Bình, Đinh Thành Parin, Hồ Văn Lành, Đặng Quang Phúc, Tăng Cường, Võ Đại Án, Phạm Cách, Võ Nhật Sinh, Lê Quang Dũng, Võ Minh Khánh.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khám xét nơi ở của Vũ Minh Khánh tại đường Lý Nhân Tông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Theo khai nhận bước đầu, các đối tượng lên mạng tải các App game bài về điện thoại hoặc máy tính (trong App có các hình thức chơi như lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm...).

Sau khi tải App, những người này truy cập vào đường link có sẵn để chơi đánh bạc và việc nộp tiền, rút tiền đều sử dụng hình thức chuyển khoản Internet banking qua ví tiền điện tử hoặc thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam.

Một số tang vật được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tránh sự phát hiện của công an, các App này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên các giao diện được ngụy trang bằng các game giải trí bình thường.

Công an xác định từ tháng 6/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc trên cả nước tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng (riêng số tiền giao dịch của 17 người nêu trên là khoảng 20 tỷ đồng).

Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng thu giữ nhiều tang vật gồm tiền, vàng và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 11/17 người để tiếp tục điều tra.