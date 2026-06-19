Ông Trịnh Văn Quyết: Công nghệ không thể thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 19/6, phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.

Quán triệt tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải tiếp tục tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Theo ông Trịnh Văn Quyết, đó vừa là sự ghi nhận, vừa là trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt lên vai đội ngũ những người làm báo.

Nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ, ông khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp của Đảng, gắn bó với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng không thay đổi giá trị cốt lõi

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thời gian qua báo chí nước nhà đã có bước chuyển mình rõ nét khi quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập nhanh chóng ổn định hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình vận hành theo hướng thông minh và hiệu quả hơn.

Ông đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng cùng các đơn vị đồng tổ chức trong việc tạo nên một diễn đàn nghề nghiệp thực chất.

Đáng chú ý, các phiên thảo luận tại Hội Báo tập trung trực diện vào những vấn đề lớn của báo chí hiện nay như đổi mới mô hình tòa soạn, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, chủ đề Hội Báo năm nay đã phản ánh đúng yêu cầu của thời cuộc khi đặt ra ba giá trị cốt lõi: trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến.

“Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Các vị lãnh đạo tham quan khu trưng bày sản phẩm báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam.

AI có thể viết câu chữ nhưng không thay thế bản lĩnh và trái tim người làm báo

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra cho ngành báo chí, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng đội ngũ người làm báo cả nước cần tiếp tục giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.

Theo ông, mỗi cơ quan báo chí sau tinh gọn phải trở thành “pháo đài” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Trung ương đi vào đời sống.

Bên cạnh đó, người làm báo cần chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ, không được phép đứng ngoài hoặc đi sau làn sóng chuyển đổi số.

Ông yêu cầu các cơ quan báo chí quyết liệt triển khai chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại; xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng và làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

“Tôi xin lưu ý, trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, ông nói.

Theo ông, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ; điều làm nên uy tín và sức sống của báo chí vẫn là chất lượng nội dung, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức nghề nghiệp.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm của các cơ quan báo chí tham gia Hội báo toàn quốc năm 2026.

Mỗi trang báo phải góp phần dựng xây niềm tin xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đặt yêu cầu báo chí phải phát huy vai trò là động lực phát triển và công cụ sắc bén của công tác tư tưởng – dân vận.

Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống mà cần góp phần dẫn dắt dòng chảy đó theo hướng tích cực; tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo đồng thuận xã hội và truyền cảm hứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh mỗi nhà báo cần giữ phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi cơ quan báo chí phải là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức của báo chí cách mạng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững, xây dựng đội ngũ làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh và chuyên nghiệp để bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và tạo điều kiện cho người làm báo yên tâm cống hiến.

Khẳng định những khó khăn trong quá trình chuyển đổi là không thể tránh khỏi, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước thử thách.

“Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng”, ông nhấn mạnh.