Bộ Công an phát động Giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

(VTC News) -

Chiều 17/6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, báo chí không chỉ là người đưa tin mà còn là người đồng hành, cổ vũ, lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” mang ý nghĩa rất đặc biệt, không đơn thuần là một giải thưởng nghề nghiệp, mà là diễn đàn để các nhà báo, các cơ quan báo chí và đông đảo Nhân dân cùng tích cực tham gia viết bài, phản ánh, lột tả sâu đậm những câu chuyện chân thực về hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” còn phản ánh sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trên mặt trận đầy cam go, thử thách đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ngay ở cơ sở.

Giải báo chí không chỉ hướng tới việc tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân; phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham dự buổi lễ.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho biết thêm, giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là hoạt động do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.

Đến nay, giải đã khẳng định uy tín, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống các báo chí toàn quốc; đã và đang là cầu nối giữa lực lượng Công an Nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua các tác phẩm báo chí củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp nối những thành công của các kỳ giải trước, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2026 -2028. Đây là minh chứng tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng được nâng lên, thực chất và hiệu quả hơn.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ mong muốn, giải báo chí sẽ nhận được sự phối hợp, tham gia đông đủ của đội ngũ báo chí ở Trung ương và địa phương và nhận được những tác phẩm bứt phá, sáng tạo lớn từ các tác giả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Các tác phẩm tham gia không chỉ phản ánh những kết quả tiên phong, gương mẫu thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược, trụ cột của Đảng; tôn vinh, lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an; mà còn đóng góp những góc nhìn phản biện sâu sắc, tham gia, hiến kế giúp lực lượng Công an tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự; trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí. Cục Truyền thông Công an Nhân dân trao Giấy khen tặng các cá nhân có các thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, báo chí.