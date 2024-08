(VTC News) -

Theo thông tin từ CLB Công an Hà Nội, Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại kết thúc công việc tại đội bóng sau 2 mùa giải.

"Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại là một trong những người đầu tiên được lựa chọn tham gia Ban điều hành, quản trị đội bóng CLB Công an Hà Nội ngay từ những ngày đầu CLB trở lại sân chơi V.League. Quá trình làm việc tại CLB, ông luôn dành nhiều tâm sức để hiện thực hoá những mục tiêu, định hướng mà Ban Giám đốc CLB Công an Hà Nội đề ra. Sự góp mặt của ông đã góp phần vào thành tích chung của CLB trong 2 mùa giải vừa qua.

Ngày 7/8/2024, ông nói lời chia tay CLB Công an Hà Nội để tiếp tục những mục tiêu, định hướng mới của cá nhân ông. CLB Công an Hà Nội trân trọng cảm ơn những đóng góp của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Chúc ông sức khoẻ, hạnh phúc và thành công", thông báo của CLB Công an Hà Nội nêu.

Ông Trần Tiến Đại chia tay CLB Công an Hà Nội.

Ông Trần Tiến Đại bắt đầu làm việc cho CLB Công an Hà Nội khi đội bóng tham dự V.League 2023. Ông từng chia sẻ: "Nhiệm vụ của tôi khi về CLB Công an Hà Nội là xây dựng phòng ban, phân nhiệm vụ cho mọi người trong đội và đảm bảo đội đạt 5 tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp của AFC".

Trong thời gian làm việc tại CLB Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại nhiều lần kiêm nhiệm vụ HLV trưởng khi đội bóng chưa tìm được người dẫn dắt chính thức.

Trong một năm rưỡi, CLB Công an Hà Nội thay tới 5 huấn luyện viên trưởng. Trong đó, Paulo Foiani, Flavio Cruz, Gong Oh-kyun và Kiatisak Senamuang không ai tại vị quá 4 tháng. Người đang đứng đầu ban huấn luyện là ông Mano Polking.

Ông Trần Tiến Đại giúp CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League 2023. Ông cũng xây dựng đội hình toàn sao cho đội bóng này. Tuy nhiên, ông Đại nhiều lần để lại những hình ảnh không đẹp, nhận án phạt của ban tổ chức giải.

Ông Trần Tiến Đại sinh năm 1966, từng khoác áo CLB Công an TP.HCM. Sau khi giải nghệ, ông hoạt động trong lĩnh vực môi giới cầu thủ. Bên cạnh đó, ông còn làm Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành và Chủ tịch Sài Gòn FC.