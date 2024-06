Ông Trần Sỹ Thanh: Đề nghị cho Hà Nội quyền cắt điện, nước công trình vi phạm

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu ra tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), chiều 11/6. Theo ông, cắt điện nước các công trình vi phạm là vấn đề cực kỳ bức xúc đặt ra từ thực tiễn.

"Trong khu chung cư có một vài hộ dân cố tình vi phạm, không coi trọng mạng sống của chính mình và những người sống trong chung cư đó thì có được cắt điện, nước không? Hay các trường hợp như đốt vàng mã, đốt than tổ ong, dù đã nhắc nhở nhiều nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm?", Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặt vấn đề.

Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng đối với các công trình có vi phạm như quá tầng, không được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy thì cách tốt nhất để dừng thi công là cắt điện, nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: Quochoi.vn)

Dẫn ví dụ về sai phạm tại chung cư mini xây vượt tầng ở huyện Thạch Thất vừa qua, ông Trần Sỹ Thanh nói rằng giải pháp là tìm ra cách để công an canh không cho dân vào ở, vì dân đã vào ở sẽ rất khó xử lý.

"Phải cắt điện, nước để người ta không đưa dân vào ở được. Đề nghị giao cho Hà Nội quyền cắt điện, nước. Quyền này chỉ có ở chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố chứ không phải ai cũng được quyết", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý vẫn giữ nguyên bố cục gồm 7 chương và 54 điều, trong đó 36 điều được chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật so với dự thảo trình Quốc hội tại đầu Kỳ họp thứ 7.

Theo dự thảo, HĐND TP Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng.

Mức phạt trên được áp dụng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cơ quan soạn thảo đề xuất quy định trong trường hợp thật cần thiết, để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, Chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép.

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy, chữa cháy mà tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cũng bị đề xuất cắt điện, nước.

Theo dự thảo luật, HĐND TP Hà Nội được giao quy định chi tiết trường hợp áp dụng, thẩm quyền áp dụng và việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.