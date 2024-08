Ông Putin: Nga ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc ​​lập

(VTC News) -

“Để thiết lập nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy trong khu vực, cần phải thực hiện tất cả nghị quyết của Liên hợp quốc và thành lập nhà nước Palestine độc ​​lập. Chúng tôi kiên trì lập trường này trong thời gian dài và không thay đổi theo môi trường chính trị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Vladimir Putin cũng ca ngợi "mối quan hệ lâu dài, sâu sắc của Nga với Ả Rập và Palestine". Tuy nhiên, vị lãnh đạo này lo ngại thảm họa nhân đạo sẽ đang xảy ra ở Palestine.

Những bình luận này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến Moskva trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Sputnik)

Theo nhà lãnh đạo Nga, gốc rễ của xung đột ở Gaza có từ rất lâu. Đây là kết quả những nghị quyết quốc tế liên quan đến hình thành và xây dựng nhà nước Palestine độc ​​lập bị phớt lờ. Tình hình ở Gaza là "mối quan ngại lớn" khi số người chết đã lên tới 40.000 người.

“Chúng tôi làm mọi thứ để hỗ trợ người dân Palestine. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã gửi khoảng 700 tấn hàng viện trợ nhân đạo”, ông Vladimir Putin cho hay.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gửi lời cảm ơn đến chính phủ và nhân dân Nga: “Chúng tôi cảm thấy Nga là một trong những người bạn thân thiết nhất của nhân dân Palestine".

Kể từ năm 1947, có hơn 1.000 nghị quyết do Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an thông qua. “Chỉ có một nghị quyết nếu thực hiện mới có thể giúp người dân Palestine đảm bảo quyền của họ. Tuy nhiên, do áp lực từ Mỹ kế hoạch này đã thất bại”, ông Mahmoud Abbas nói.

Hiện nay, Palestine có 146 thành viên Liên hợp quốc và một nửa G20 công nhận, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Brazil, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.