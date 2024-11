Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 11/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX đã bầu ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê xã Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), là Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 4/7/2021, ông tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sẽ kiêm chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho đến khi vị trí này được kiện toàn. Các Phó chủ tịch tỉnh hiện nay gồm ông Lê Hồng Vinh (thường trực), Bùi Thanh An, Bùi Đình Long và Nguyễn Văn Đệ.