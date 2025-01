Ô tô ghế nỉ có cần thiết nâng cấp lên ghế da?

(VTC News) -

Ghế nỉ hiện là lựa chọn phổ biến của hầu hết các mẫu xe phổ thông bởi giá thành của chất liệu này rẻ hơn nhiều so với da thật hoặc da bọc nỉ. Ngoài ra, nỉ bọc ghế trên ô tô còn có tuổi thọ tương đương, thậm chí cao hơn một số loại da rẻ tiền.

Hơn nữa, chất liệu nỉ cũng đa dạng chủng loại, từ vải thông thường đến nỉ cao cấp với khả năng chống thấm.

Ưu điểm của ghế bọc nỉ

Ghế bọc nỉ hấp thụ nhiệt thấp hơn so với các loại ghế bọc da. Do đó, khi đỗ xe dưới trời nắng, bề mặt ghế nỉ không gây bỏng rát cho người ngồi. Bề mặt ghế nỉ không bị co giãn hay nứt nẻ sau thời gian sử dụng.

Vào những ngày trời lạnh, ghế nỉ giúp người ngồi có cảm giác ấm hơn ghế da. Đặc biệt, khi độ ẩm không khí cao, ghế nỉ không tạo cảm giác dinh vào da hoặc ẩm ướt như ghế da.

Một ưu điểm nổi bật của ghế bọc nỉ là chi phí thay thế, sửa chữa rẻ hơn ghế bọc da.

Nhược điểm của ghế bọc nỉ

Ghế nỉ thường nhanh bám bẩn hơn so với các loại ghế da, đặc biệt là khu vực đường chỉ nối các mảnh ghép với nhau. Do đó, người dùng phải vệ sinh ghế nỉ thường xuyên hơn.

Hơn nữa, nếu không may bị dính vết bẩn từ các chất lỏng như trà, cà phê...ghế nỉ rất khó để lau chùi. Còn với ghế da, chỉ cần lau bằng khăn ướt là sạch.

Ghế bọc nỉ nhanh bám bẩn hơn so với ghế bọc da. (Ảnh minh họa: MuCar)

Có nên nâng cấp lên ghế da?

Trên thực tế, việc nâng cấp lên ghế da phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích của người sử dụng. Nếu xe sử dụng cho cá nhân và gia đình, không nhất thiết phải nâng lên ghế da. Sau một thời gian, ghế nỉ sẽ bay hết mùi hóa chất bên trong. Ngoài ra, do chỉ sử dụng cho gia đình nên việc vệ sinh, khử mùi không cần quá thường xuyên như xe chạy dịch vụ.

Chi phí nâng cấp bộ ghế da chất lượng khoảng 7 - 8 triệu đồng trở lên. Da chất liệu tốt mang lại vẻ sang trọng, có khả năng chống bám bụi, bám mùi.

Trong khi đó, bộ ghế giả da có giá rẻ hơn nhưng độ bền thấp, nhanh bong và bám mùi.