Giải mã những bí mật bên trong các gói gia vị mì ăn liền

(VTC News) -

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu gói súp, gói dầu hay gói rau sấy có thực sự an toàn? Đằng sau những gói gia vị nhỏ ấy là quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng như thế nào?

Gói súp có “chức năng” gì trong sản phẩm mì ăn liền?

Gói súp là thành phần khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn nhất khi nhắc đến mì ăn liền, bởi những lo ngại về thành phần và mức độ an toàn. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng của sản phẩm và được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Để tạo nên gói súp bột, nhà sản xuất sẽ phối trộn các nguyên liệu đường, muối, chất điều vị, tiêu, ớt, tỏi… Trong khi đó, gói súp sệt được sản xuất bằng phương pháp nấu cô đặc các loại nguyên liệu tươi như: xương bò/heo/gà, các loại hải sản như tôm, cá, sò… cùng các loại gia vị như muối, đường, nước tương, nước mắm… tùy theo tính chất của từng sản phẩm.

Tỷ lệ nguyên liệu, thời gian và nhiệt độ chế biến đều được kiểm soát nhằm giữ được hương vị đặc trưng cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam, mỗi gói súp đều được xây dựng theo công thức riêng để tạo nên hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Người tiêu dùng có thể linh hoạt điều chỉnh lượng gia vị theo khẩu vị cá nhân và gia đình.

Một gói mì ăn liền hoàn chỉnh sẽ có các gói gia vị đi kèm.

Bí mật phía sau sự hấp dẫn của gói dầu

Dù góp phần làm tăng mùi hương cho tô mì ăn liền, vẫn có quan niệm cho rằng gói dầu là dầu cũ hoặc dầu đã qua sử dụng nên nhiều người thường bỏ đi trước khi chế biến.

Nguyên liệu gói dầu.

Thực tế, gói dầu sa tế được sản xuất từ dầu tinh luyện kết hợp với các nguyên liệu như ớt, hành tím, tỏi, rau om… nấu cùng dầu tinh luyện ở nhiệt độ thấp. Quá trình nấu dầu sẽ trích ly các tinh chất, mùi hương tự nhiên trong các nguyên liệu tươi để tạo nên hương vị thơm ngon nhất.

Nguồn dầu sử dụng là dầu thực vật đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và không phải dầu đã qua sử dụng. Vì vậy, việc bỏ hoàn toàn gói dầu sẽ làm giảm đi hương vị và mùi thơm đặc trưng vốn có của sản phẩm.

Rau, thịt sấy trong gói gia vị có phải nguyên liệu thật?

Gói rau, thịt sấy trong gói mì vừa góp phần tăng độ ngon về hương vị, vừa tăng giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều luồng nghi vấn rằng đó có phải “hàng thật” hay không?

Gói thịt, rau sấy trong mì ăn liền được làm từ các nguyên liệu thật tươi ngon, đã qua quá trình tuyển chọn kỹ càng.

Tại Acecook Việt Nam, gói rau sấy gồm các loại nguyên liệu thật như rau củ tươi, thịt, trứng, hải sản… đã được sấy khô ở điều kiện phù hợp bằng công nghệ hiện đại để giữ lại độ tươi, ngon. Khi chế biến, các nguyên liệu sẽ hoàn nguyên (trở lại trạng thái gần với ban đầu) nhờ nguyên lý của công nghệ sấy khô thực phẩm.

Từng nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng cùng những kiểm tra khắt khe về các chỉ tiêu cảm quan, hóa lý, vi sinh, chỉ tiêu không biến đổi gen (non GMO), dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh… nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng.

Chất lượng được kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm

Các gói gia vị được nghiên cứu để tạo nên hương vị đặc trưng của từng sản phẩm và được sản xuất một cách an toàn, vì vậy việc không sử dụng đầy đủ có thể làm thay đổi hương vị món ăn. Để bữa ăn thêm cân đối, người dùng cũng có thể kết hợp mì ăn liền với rau xanh, củ quả, trứng hoặc thịt tùy theo khẩu vị và nhu cầu.

Khi lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng nên ưu tiên những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng. Acecook Việt Nam là một trong những doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Không chỉ vắt mì mà toàn bộ các thành phần cấu thành sản phẩm, bao gồm cả các gói gia vị đi kèm, đều được kiểm soát theo cùng một hệ thống quản lý chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào kích thước nhỏ của từng gói gia vị, người tiêu dùng có thể yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có quy trình sản xuất minh bạch và sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng phát triển, Acecook Việt Nam không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm mang đến những sản phẩm an toàn, ổn định và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.