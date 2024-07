Nữ sinh chuyên Anh là thủ khoa khối C với 29,75 điểm

(VTC News) -

"Cả đêm qua em hồi hộp không ngủ được, sáng nay lúc tra điểm thi tay em run bần bật. Điểm hiện ra em như vỡ oà", đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Thu Ngân, học sinh chuyên Anh 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh.

Là học sinh chuyên Anh nhưng Thu Ngân xuất sắc đạt điểm gần tuyệt đối, trở thành thủ khoa khối C (Văn, Sử, Địa) 29,75/30 điểm. Trong đó, môn Sử và Địa đều đạt điểm 10.

Chân dung thủ khoa đến từ Bắc Ninh. (Ảnh: NVCC)

"Môn Ngữ văn được 9,75 điểm nằm ngoài dự đoán của em. Đó là điểm số cao nhưng em có chút tiếc nuối vì chỉ cách điểm tuyệt đối 0,25 điểm", Thu Ngân nói và chia sẻ bí kíp đạt điểm cao là sự nỗ lực của bản thân và ủng hộ của gia đình, thầy cô.

Thu Ngân khiến nhiều người bất ngờ vì thành tích thủ khoa khối C trong khi nữ sinh học chuyên Anh. Nói về điều đặc biệt này, Thu Ngân cho biết trong quá trình đi học luôn hứng thú với Lịch sử và Địa lý. Do đó, nữ sinh cùng lúc ôn luyện cả khối C và D để xét tuyển đại học.

Thời gian rảnh, nữ sinh thường tìm tòi các kiến thức xoay quanh hai bộ môn này. Sau thời gian học trên lớp, Thu Ngân chủ yếu tự học.

Ngoài các môn khối C, nữ sinh Bắc Ninh còn đạt 9 điểm môn tiếng Anh. Với điểm số này, Thu Ngân mong muốn đỗ vào Học viện Ngoại giao.

Nhìn lại quá trình học tập, nữ sinh chuyên Bắc Ninh muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã luôn bên cạnh động viên và dìu dắt em. "Em cảm ơn trường THPT chuyên Bắc Ninh vì đã tạo ra môi trường học tập tốt cho em và các bạn đồng trang lứa", Thu Ngân chia sẻ.

Thu Ngân mong muốn đỗ vào Học viện Ngoại giao. (Ảnh: NVCC)

Ngoài học tập, Ngan luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá ở trường lớp. Nữ sinh từng là thành viên câu lạc bộ nhảy, tham gia làm ban tổ chức nhiều chương trình lớn tại trường THPT chuyên Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Đăng Quang - bố Thu Ngân xúc động chia sẻ: "Từ sáng cả nhà tôi bồi hồi chờ điểm. Khoảnh khắc biết con gái đạt điểm cao sau quá trình dài nỗ lực, tôi đã rơi nước mắt".

Thu Ngân là chị cả trong gia đình nên lúc nào cũng gương mẫu để hai em noi gương. Có những lúc thấy con học miệt mài đến đêm, anh Quang động viên nhắc con nên dành thời gian nghỉ ngơi không nên quá sức, nhưng đều nhận lại chung một câu trả lời "Con cố thêm chút bố ạ!".

"Bản thân tôi là người khuyết tật, cuộc sống gia đình cũng nhiều khó khăn nên chỉ mong con học hành giỏi giang, sau này có công việc tốt để có cuộc sống tốt hơn", anh Quang nói.