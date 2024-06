(VTC News) -

Camera giám sát đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ an ninh cho gia đình và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng vẫn mắc phải những sai lầm cơ bản khiến hệ thống không đạt được hiệu quả như mong muốn. Việc hiểu rõ và tránh những sai lầm này sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của camera giám sát, đảm bảo an ninh và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng camera giám sát. (Ảnh minh họa)

Không chỉ giúp mở rộng phạm vi quan sát tại các khu vực quan trọng, camera an ninh còn giúp người dùng cảm thấy an tâm hơn khi vắng nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điều nên tránh khi mua và lắp đặt thiết bị này. Dưới đây là một số lỗi thường gặp và cách khắc phục để sử dụng camera giám sát một cách hiệu quả nhất.

Giữ nguyên thiết lập của nhà sản xuất

Nhiều người sử dụng Camera an ninh luôn để nguyên thiết lập của nhà sản xuất, thiết lập có thể là dạng công khai không cần mật khẩu hoặc mật khẩu đơn giản như: 123456, abcdef…

Khách hàng hoàn toàn không chú ý những thông tin về thiết lập mặc định của nhà sản xuất, mặc dù chúng đa số đều được công khai trên mạng internet. Khi đó, những kẻ trộm hoặc kẻ có ý đồ xấu có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống camera của gia đình bạn. Từ đó, chúng lợi dụng những lúc bạn sơ hở để trộm cắp, hoặc phát tán những hình ảnh cá nhân của bạn trên mạng internet. Chúng luôn có thể theo dõi bạn và gia đình bạn 24/24. Việc bị theo dõi không chỉ đơn giản là phát tán những video riêng tư, mà kẻ trộm có thể sử dụng vào các mục đích xấu trong một thời gian dài.

Lắp đặt Camera không đúng nhu cầu sử dụng

Khi lắp đặt camera bạn nên chọn loại camera phù hợp với nhu cầu sử dụng, vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại camera có tính năng và ứng dụng khác nhau, phù hợp lắp đặt ở những vị trí khác nhau. Đây là vấn đề lưu ý mà bạn cần quan tâm khi chọn lắp đặt camera, bởi nếu không đảm bảo được yếu tố này thì camera sẽ không thực hiện được hết các nhiệm vụ của mình đồng thời ảnh hưởng đến việc giám sát cũng như đảm bảo an ninh cho khu vực bạn lắp camera.

Nhờ người khác lắp đặt

Một trong những sai lầm của đa số người dùng hiện nay là nhờ người khác lắp đặt camera cho mình, đọc tên đăng nhập, mật khẩu cho họ và sau đó lười hoặc quên không đổi lại. Chính điều này tạo cho kẻ xấu so hở để lợi dụng và đánh cắp hay theo dõi những thông tin riêng tư. Việc lắp đặt camera lần đầu có đôi chút khó khăn nên nhiều người hay nhờ được giúp đỡ, hãy nhớ thay mật khẩu khi bất cứ ai ngoài gia đình bạn biết để đảm bảo an toàn cho chính bạn và những người thân trong gia đình. Tốt nhất nên liên hệ đến nơi uy tín như camera giá rẻ đà nẵng để kỹ thuật chuyên nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Tiết kiệm chi phí

Đôi khi quá tiết kiệm sẽ để lại hậu quả rất đáng tiếc. Việc lựa chọn camera đúng nhu cầu thực tế và có thể mở rộng về sau sẽ tốt hơn và giúp người dùng quan sát được toàn cảnh. Hay việc lựa chọn ổ cứng dung lượng thấp thì khả năng lưu trữ sẽ không cao. Ổ cứng nắm vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và xử lý toàn bộ dữ liệu về hình ảnh thu được từ camera quan sát.

Người dùng thường hay quan tâm đến dung lượng của ổ cứng do nó ảnh hưởng đến hiệu năng làm việc của cả hệ thống an ninh giám sát. Chính vì thế bạn nên lựa chọn loại ổ cứng WD Puperl của Western Digital. Loại ổ cứng tím này được WD sản xuất chuyên dụng cho giải pháp lưu trữ ở camera giám sát nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm.

Việc sử dụng camera giám sát đúng cách không chỉ giúp bảo vệ an ninh hiệu quả mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Tránh những sai lầm phổ biến và thực hiện các biện pháp khắc phục như trên sẽ giúp bạn có một hệ thống giám sát hoạt động hiệu quả và an toàn. Hãy luôn chú trọng đến việc bảo trì và nâng cấp hệ thống để đảm bảo rằng bạn luôn được bảo vệ tốt nhất.