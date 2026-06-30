Đào móng nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng cúc áo, vỏ đạn AK

(VTC News) -

Ngày 30/6, Đoàn công tác Sư đoàn 968 (Quân khu 4) do Đại tá Nguyễn Chính Triều - Phó Chính ủy Sư đoàn 968 - làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Nguyễn Đức Nhã, thôn Quật Xá, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện khi đào móng nhà. (Ảnh: Sư đoàn 968)

Theo ông Nguyễn Đức Nhã, trong quá trình đào móng xây nhà, gia đình phát hiện tăng bộ đội nên báo cáo cơ quan chức năng.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khảo sát hiện trường, tìm kiếm và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt nằm trong một hầm chiến đấu ở độ sâu 0,8 - 1m. Các phần xương đã vỡ vụn, phân hủy. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như tăng lót hầm, cúc áo bộ đội, dép cao su, cặp da, hộp dầu lau súng, vỏ đạn AK, dây thông tin.

Hiện hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 quản lý, bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Quật Xá.