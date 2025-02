(VTC News) -

Mùa nồm ẩm thường mang lại nhiều bất tiện và khó chịu cho cuộc sống hàng ngày. Độ ẩm cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây khó khăn trong việc bảo quản đồ đạc và vệ sinh nhà cửa. Chính vì thế, có những món đồ sẽ là

trợ thủ đắc lực giúp bạn đối phó với những ngày nồm ẩm, để giữ cho không gian sống luôn khô ráo và thoải mái.

Những món đồ giúp chống nồm ẩm

Dưới đây là danh sách những món đồ mà bạn nên có trong nhà khi mùa nồm ẩm diễn ra.

Máy hút ẩm

Máy hút ẩm là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong mùa nồm. Nó giúp giảm độ ẩm trong không khí, ngăn chặn sự hình thành của nấm mốc và mùi hôi khó chịu. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại máy hút ẩm với công suất và chức năng đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng gia đình.

Máy hút ẩm là món đồ rất cần thiết khi trời nồm. (Ảnh: Wayfair)

Điều hòa không khí

Máy điều hòa không chỉ có chức năng làm mát mà còn kiểm soát độ ẩm trong nhà, đặc biệt là các dòng điều hòa tích hợp chế độ hút ẩm. Việc sử dụng điều hòa đúng cách giúp giảm độ ẩm trong không khí, mang lại không gian thoáng mát, dễ chịu mà không cần đầu tư thêm vào máy hút ẩm.

Máy sấy quần áo

Trong mùa nồm, quần áo phơi ngoài trời thường khó khô và dễ bị ẩm mốc, gây mùi khó chịu. Máy sấy quần áo sẽ là vị cứu tinh giúp quần áo nhanh chóng khô ráo mà vẫn giữ được hương thơm dễ chịu. Nhiều mẫu máy sấy hiện nay còn tích hợp các công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ sợi vải.

Máy sấy giúp quần áo khô ráo thời tiết nồm ẩm. (Ảnh: Bosch)

Tủ sấy điện

Nếu không gian nhà bạn hạn chế và không thể lắp đặt máy sấy quần áo, tủ sấy điện là một lựa chọn thay thế tuyệt vời để đối phó với thời tiết nồm ẩm. Thiết kế nhỏ gọn và dễ di chuyển, tủ sấy điện cung cấp nhiệt độ vừa phải, làm khô quần áo nhanh chóng mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng của vải.

Than họat tính

Than hoạt tính có khả năng hút ẩm tự nhiên và khử mùi hiệu quả. Để chống nồm ẩm, bạn có thể đặt các túi than hoạt tính ở những nơi nhiều hơi nước trong nhà như tủ quần áo, góc phòng hay gần những nơi tối. Đây là giải pháp tối ưu dành cho những ai muốn tìm kiếm phương pháp hút ẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Túi hút ẩm

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại túi hút ẩm tiện lợi, có thể sử dụng cho nhiều không gian khác nhau trong nhà như tủ quần áo, ngăn kéo, giày dép. Chúng giúp bảo vệ quần áo và đồ dùng cá nhân khỏi bị ẩm mốc.

Túi hút ẩm đa năng rất tiện lợi giúp giảm độ ẩm đáng kể. (Ảnh: Pinterest)

Các phụ kiện chống ẩm

Một mẹo chống nồm ẩm hiệu quả khác là dùng hạt hút ẩm silica gel hay các miếng dán chống ẩm. Đặt chúng trong tủ quần áo, ngăn kéo, giày dép hay các góc khuất trong nhà sẽ giúp ngăn cản sự phát triển của nấm mốc, giữ vật dụng luôn khô thoáng.

Thiết bị sưởi

Mùa nồm thường đi kèm với thời tiết se lạnh, vì vậy một thiết bị sưởi ấm sẽ giúp làm khô không khí và tạo cảm giác ấm áp hơn. Bạn có thể lựa chọn máy sưởi dầu, sưởi gốm hoặc các loại sưởi dùng điện tùy theo nhu cầu và điều kiện của gia đình.

Khăn lau sàn chuyên dụng

Sàn nhà ẩm ướt và trơn trượt là vấn đề phổ biến trong mùa nồm. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể sử dụng các loại khăn lau sàn chuyên dụng hoặc thảm chống trượt để đảm bảo an toàn khi di chuyển trong nhà.

Mẹo chống nồm ẩm: Dùng khăn làu sàn chuyên dụng. (Ảnh: Denver Dustless)

Sản phẩm khử mùi

Sử dụng các sản phẩm khử mùi chuyên dụng giúp cho không gian sống luôn thơm mát. Có thể sử dụng nến thơm, dầu thơm hoặc tinh dầu để tạo mùi hương dễ chịu trong nhà.

Việc sử dụng các thiết bị và phụ kiện chống ẩm là giải pháp thiết thực và hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động tiêu cực của thời tiết nồm ẩm. Sự đầu tư thông minh vào những thiết bị này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn gia tăng tuổi thọ cho các vật dụng trong nhà.