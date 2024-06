Những mẫu xe Đức có giá phải chăng

(VTC News) -

Ngoài ra còn là khả năng vận hành ấn tượng, khung gầm chắc chắn cho cảm giác tự tin khi di chuyển ở tốc độ cao và cảm giác vô lăng chính xác. Dưới đây là một số mẫu xe của Đức có giá phải chăng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Volkswagen Jetta GLI 2023

Mẫu xe Đức này mang đến trải nghiệm lái thú vị với các đặc tính thể thao và khả năng xử lý nhạy bén. Xe còn được trang bị những công nghệ tiên tiến giúp đảm bảo an toàn cho những chuyến đi.

Mẫu xe này còn được biết đến với khả năng xử lý năng động và động cơ mạnh mẽ. Ngoài ra, xe còn hợp với khả năng chi trả của nhiều người khiến nó được nhiều người lựa chọn,

Xe có giá dao động từ 510 đến hơn 800 triệu đồng, tùy theo lựa chọn trang trí.

Volkswagen Golf GTI

Đây là mẫu xe inh hoạt và tạo cảm giác lái thể thao, trở thành lựa chọn phổ biến của những người đam mê xe Đức giá cả phải chăng mà vẫn được xếp hạng an toàn năm sao.

Volkswagen Golf GTI. (Ảnh minh hoạ: Volkswagen).

Xe vượt trội về nhiều mặt như xử lý động lực chính xác và nhạy bén, động cơ mạnh mẽ, khả năng tăng tốc nhanh chóng, công nghệ phanh tiên tiến...

Mẫu xe Đức này có giá dao động từ 794 đến hơn 1,1 tỉ đồng cho các cấp độ trang trí khác nhau.

Audi A3 2020

Audi A3 mang đến trải nghiệm lái năng động, kết hợp với các tính năng an toàn tiên tiến. Mẫu xe Đức này có thiết kế đẹp mắt và khả năng xử lý nhạy bén. Audi A3 mang lại hiệu suất năng động khiến nó trở nên khác biệt trong phân khúc và có giá cả phải chăng.

Audi A3 2020. (Ảnh minh hoạ: Audi).

Audi A3 vượt trội với bộ công nghệ tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Audi A3 mới có giá nằm trong khoảng từ 857 đến hơn 1 tỉ đồng tùy cấp độ trang trí.

BMW 320i Sportline

BMW 3-Series phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 4/2023 và được lắp ráp tại nhà máy THACO Trường Hải. Thời điểm ra mắt, mẫu xe này có 3 phiên bản (320i Sportline, 320i M Sport và 330i M Sport), giá từ 1,499 - 1,879 tỷ đồng nhưng hiện tại đã rẻ hơn, chỉ còn từ 1,435 - 1,809 tỷ đồng.

BMW 320i Sportline. (Ảnh minh họa: BMW).

Phiên bản tiêu chuẩn 320i Sportline với giá niêm yết 1,435 tỷ đồng đang rẻ hơn Toyota Camry 2.5HV tới 60 triệu đồng.

Xét về định vị phân khúc, BMW 3-Series ngang ngửa với Mercedes-Benz C-Class. Về kích thước, xe vẫn ngắn hơn Toyota Camry 172mm, hẹp hơn 13mm và thấp hơn 5mm nhưng chiều dài cơ sở lại dài hơn 26mm.

Tương tự Mercedes-Benz C-Class, mẫu xe Đức BMW 3-Series cũng có thiết kế nắp capo dài nên không gian khoang lái khá nhỏ.

Xe BMW 3-Series 2024

Mẫu sedan 3-Series của BMW có khả năng xử lý vượt trội, đảm bảo khả năng kiểm soát chính xác trên nhiều điều kiện đường xá khác nhau. Hiệu suất tăng tốc của xe rất nhanh, mang lại trải nghiệm lái thú vị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt.

Xe được trang bị chất liệu sang trọng và chỗ ngồi rộng rãi. Ngoài ra, chiếc sedan còn có các tính năng công nghệ tiên tiến, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển đường dài.

BMW 3-Series có giá khởi điểm khoảng hơn 1,1 tỉ đồng với phiên bản cơ sở và tăng lên hơn 2,1 tỉ đồng với phiên bản cao nhất hiện có.

Mercedes-Benz C200 Avantgarde

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2022 và được lắp ráp tại nhà máy ở TP.HCM. Ở thời điểm mới ra mắt, mẫu xe này có 3 phiên bản (gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG), giá từ 1,669 - 2,089 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mẫu xe này đã được giảm giá đáng kể, chỉ còn từ 1,4 - 1,9 tỷ đồng.

Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn C 200 Avantgarde đang có mức giá chỉ 1,388 tỷ đồng, thấp hơn Toyota Camry bản 2.5Q (giá 1,405 tỷ đồng) và bản 2.5HV (giá 1,495 tỷ đồng).

Về kích thước, Mercedes-Benz C 200 Avantgarde ngắn hơn Toyota Camry 134mm, thấp hơn 8mm nhưng rộng hơn 50mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe Đức cũng lớn hơn 40mm nhưng không gian nội thất bên trong của Camry lại rộng rãi và thoáng hơn, nhất là ở vị trí hàng ghế thứ hai.