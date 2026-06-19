Những mẫu nhà phố 7 tầng hiện đại, mới nhất 2026

(VTC News) -

Tại các thành phố lớn, quỹ đất ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu sử dụng không gian ngày càng tăng. Vì vậy, những mẫu nhà cao tầng, đặc biệt là nhà 7 tầng, trở thành giải pháp hiệu quả giúp mở rộng diện tích sử dụng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ, nhà 7 tầng còn phù hợp để kết hợp văn phòng, cho thuê căn hộ dịch vụ, kinh doanh hoặc lưu trú.

Dưới đây là các mẫu nhà 7 tầng hiện đại được ưa chuộng:

Nhà 7 tầng thiết kế tối giản

(Ảnh: Khonhamaudep)

Mang phong cách tối giản, nhà phố 7 tầng sở hữu các đường nét gọn gàng, mặt tiền thoáng đãng với hệ thống cửa kính lớn kịch trần đón sáng. Hai bên cạnh tường là những đường phào chỉ uốn lượn nhẹ nhàng.

Nhà 7 tầng phong cách Địa Trung Hải

(Ảnh: Xhomesg)

Mặt tiền nhiều cây xanh kết hợp kiến trúc hình vòm, đan xen đường nét mềm mại là những điểm nhấn của mẫu nhà phố 7 tầng mang phong cách Địa Trung Hải.

Nhà 7 tầng phong cách Indochine

(Ảnh: Khonhamaudep)

Kết hợp giữa nét đẹp truyền thống Á Đông và sự tinh tế của kiến trúc phương Tây, nhà 7 tầng phong cách Indochine tạo nên không gian sống sang trọng và gần gũi.

Nhà 7 tầng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: Xhomesg)

Mặt tiền nhà phố được nhấn nhá bằng hệ cột, phào chỉ và ban công sắt uốn mỹ thuật, tạo nên vẻ sang trọng, bề thế.

Nhà 7 tầng phong cách Châu Âu

(Ảnh: Khonhamaudep)

Loại bỏ các chi tiết rườm rà, ngôi nhà tập trung vào các đường nét vuông vắn, thanh thoát, tạo giao diện cân đối, hài hòa.

Nhà phố 7 tầng có hầm

(Ảnh: Xhomesg)

Nhà phố 7 tầng có hầm là lựa chọn phù hợp với những khu đất diện tích hạn chế. Tầng hầm đáp ứng nhu cầu để xe và kỹ thuật. Phía trên linh hoạt với mục đích ở kết hợp kinh doanh.

Nhà 7 tầng thiết kế mở

(Ảnh: Khonhamaudep)

Thay vì những bức tường gạch bí bách, thiết kế nhà 7 tầng theo kiến trúc mở ưu tiên các khoảng thông tầng, ban công rộng và hệ cửa kính lớn. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa ánh sáng và gió tự nhiên, mang lại không gian sống thông thoáng, dễ chịu ngay giữa lòng đô thị.