(VTC News) -

Tết Đoan ngọ là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt, được tổ chức vào mùng 5/5 Âm lịch hằng năm. Đây là dịp để các gia đình làm lễ cúng thần linh, tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với đất trời, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống bình an và thực hiện các nghi thức mang ý nghĩa thanh lọc cơ thể.

Theo lịch vạn niên, năm 2026, Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ Sáu, ngày 19/6 Dương lịch, tức ngày 5/5 Âm lịch. Trong ngày này, nhiều gia đình chuẩn bị mâm lễ trang trọng để dâng cúng thần linh và gia tiên. Bên cạnh lễ vật, bài văn khấn cũng là phần không thể thiếu, thể hiện sự thành tâm, kính trọng của con cháu đối với tổ tiên và các bậc bề trên.

Theo sách "Lịch Âm Dương Cát Tường năm Bính Ngọ 2026" của tác giả Cao Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức, các khung giờ hoàng đạo thích hợp để thực hiện lễ cúng Tết Đoan ngọ năm 2026 gồm: giờ Mão từ 5h đến 7h, giờ Ngọ từ 11h đến 13h và giờ Thân từ 15h đến 17h.

Trong số các khung giờ trên, giờ Ngọ (11h - 13h) được xem là thời điểm đẹp nhất để thực hiện nghi lễ. Theo quan niệm dân gian, tên gọi “Đoan ngọ” gắn liền với khoảng thời gian này. Trong đó, “đoan” có nghĩa là bắt đầu, còn “ngọ” là khoảng thời gian từ 11h đến 13h. Vì vậy, việc cúng lễ vào giờ Ngọ được cho là phù hợp với ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ, giúp gia chủ thêm an tâm và thể hiện lòng thành kính.

Mâm lễ trang trọng để dâng cúng thần linh và gia tiên Tết Đoan ngọ. (Ảnh: Đỗ Thu Ngọc)

Ngoài việc chuẩn bị mâm lễ, khi thực hiện nghi lễ, gia chủ cần chuẩn bị bài văn khấn phù hợp. Các gia đình có thể tham khảo văn khấn Tết Đoan ngọ theo sách "Văn khấn toàn tập" để thực hiện đúng nghi thức truyền thống.

Ngoài ra, nhiều gia đình cũng sử dụng các bài văn khấn riêng cho từng không gian hành lễ ở ngoài trời, hoặc trong nhà, nhằm bảo đảm thực hiện nghi lễ một cách chuẩn xác và trang nghiêm.

Văn khấn Tết Đoan ngọ theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là... ngụ tại...

Hôm nay là ngày Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa, trà, quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ.... cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an, thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Mâm lễ cúng Tết Đoan ngọ đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Hồng Thúy)

Văn khấn Tết Đoan ngọ ngoài trời

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Tín chủ chúng con là.. ngụ tại...

Hôm nay là ngày Tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Mâm cỗ cúng Tết Đoan ngọ gồm các loại trái cây như vải, mận, rượu nếp, bánh gio...

Văn khấn Tết Đoan ngọ trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mồng 5/5 Âm lịch, nhằm ngày Tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin các vị thương xót con cháu, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!