Những mẫu nhà phố 2 tầng hiện đại 2025

(VTC News) -

Nhà phố 2 tầng được ưa chuộng bởi không chỉ mang lại sự tiện nghi cho 3 – 5 thành viên, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Trong năm 2025, các mẫu nhà phố 2 tầng có sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và công nghệ.

Dưới đây là một số mẫu nhà phố 2 tầng hiện đại, được ưa chuộng năm 2025:

Nhà phố 2 tầng tối giản

(Ảnh: Hunganhgroups)

Xu hướng thiết kế nhà phố năm 2025 tập trung vào phong cách tối giản với đường nét gọn gàng, hạn chế chi tiết cầu kỳ. Mặt tiền được xử lý bằng những mảng tường phẳng, màu sắc trung tính như trắng, xám, be, kết hợp cửa kính lớn để lấy sáng tự nhiên. Bố cục công năng cũng được tính toán khoa học: tầng 1 thường dành cho phòng khách, bếp, gara, tầng 2 bố trí phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung.

Nhà phố 2 tầng mái Thái

(Ảnh: Hunganhgroups)

Nhà phố 2 tầng mái Thái tạo cảm giác thanh thoát, cao ráo. Phần mái thiết kế dốc giúp nước mưa thoát nhanh, hạn chế tình trạng thấm dột, phù hợp với khí hậu ở Việt Nam.

Nhà phố 2 tầng tân cổ điển

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà phố 2 tầng tân cổ điển nổi bật với tông trắng chủ đạo, thiết kế thanh lịch. Kiến trúc bao gồm nhiều chi tiết tạo nét hoa văn cổ điển. Kiểu nhà này có chi phí đầu tư cao hơn và quá trình xây dựng mất nhiều thời gian.

Nhà phố 2 tầng 1 tum

(Ảnh: 3bdesign)

Phần tum có tác dụng giảm nóng cho ngôi nhà, có thể tận dụng làm nơi phơi đồ và trồng cây xanh. Khu vực trồng cây xanh được thiết kế khéo léo cho từng tầng, giúp tổng thể không gian thêm sinh động.

Nhà phố 2 tầng có gara

(Ảnh: Hunganhgroups)

Đây là kiểu nhà phổ biến ở khu vực thành phố khi nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng tăng. Một phần diện tích tầng 1 được sử dụng để làm chỗ để xe. Gara có thể thiết kế mở (liền kề phòng khách) hoặc tách biệt bằng cửa kính, vách ngăn để giảm tiếng ồn, mùi xăng xe.

Nhà phố 2 tầng cổ điển

(Ảnh: Xaytoam)

Trong khi xu hướng nhà phố hiện đại ngày càng phổ biến, nhiều gia chủ vẫn yêu thích nhà phố 2 tầng phong cách cổ điển. Kiến trúc này nổi bật với các chi tiết phào chỉ, cột trụ và ban công uốn cong mềm mại. Mặt tiền được thiết kế đối xứng, tạo cảm giác cân đối và bề thế.

Nhà phố 2 tầng kết hợp kinh doanh

(Ảnh: Hunganhgroups)

Loại hình nhà phố này phổ biến tại các khu vực trung tâm, mặt tiền đường lớn, nơi có nhu cầu mua bán sôi động.

Nhà phố 2 tầng kết hợp kinh doanh thường bố trí tầng 1 làm cửa hàng, quán cà phê, văn phòng hoặc showroom. Tầng 2 được sử dụng làm không gian sinh hoạt gia đình gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp.