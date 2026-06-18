(VTC News) -

Gạch đỏ và gạch không nung là hai loại vật liệu xây dựng phổ biến nhất hiện nay. Mỗi loại đều sở hữu những ưu điểm và hạn chế riêng về độ bền, khả năng cách nhiệt, chi phí cũng như tác động đến môi trường.

Gạch đỏ là gì?

Gạch đỏ là loại vật liệu xây dựng truyền thống được sản xuất từ đất sét tự nhiên, trải qua quá trình tạo hình và nung ở nhiệt độ cao. Gạch đỏ thường có cấu trúc đặc hoặc 2 - 6 lỗ (giúp giảm trọng lượng và tiết kiệm nguyên liệu).

Ưu điểm nổi bật của gạch đỏ là chịu lực tốt, giá rẻ, có thể mua ở mọi nơi. Bên cạnh đó, loại gạch này có khả năng bám dính vữa tốt, giúp tường xây chắc chắn và ổn định theo thời gian.

Gạch đỏ truyền thống. (Ảnh: XaydungTTC)

Tuy nhiên, trọng lượng gạch đỏ tương đối nặng, làm tăng trọng tải cho công trình, đòi hỏi hệ thống móng, dầm cột phải lớn, tốn kém chi phí. Thêm nữa, việc sản xuất gạch đỏ tiêu tốn nhiều tài nguyên đất sét và nhiên liệu đốt, đồng thời phát sinh lượng lớn khí thải ra môi trường.

Gạch không nung là gì?

Gạch không nung là loại vật liệu được sản xuất từ xi măng, cát, đá mạt, tro bay hoặc các phế phẩm công nghiệp khác thông qua quá trình ép rung hoặc nén thủy lực mà không cần nung bằng nhiệt.

Loại gạch này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp nhờ tính thân thiện với môi trường. Việc không sử dụng lò nung giúp giảm đáng kể lượng khí CO₂ phát thải, đồng thời hạn chế khai thác đất sét tự nhiên.

Gạch không nung thân thiện môi trường. (Ảnh: Happynest)

Ưu điểm của gạch không nung là cường độ chịu lực cao, trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với gạch đỏ và thi công nhanh.

Tuy nhiên, do độ hút nước cao và sự chênh lệch độ co ngót với vữa xi măng thông thường, tường xây bằng gạch không nung dễ xuất hiện vết nứt chân chim hoặc thấm nước nếu không được xử lý chống thấm và trát đúng kỹ thuật.

Nên xây nhà bằng gạch đỏ hay gạch không nung?

Theo các chuyên gia, không có câu trả lời tuyệt đối cho mọi công trình. Việc lựa chọn gạch đỏ hay gạch không nung phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, ngân sách đầu tư và điều kiện thi công thực tế.

Nếu ưu tiên vật liệu truyền thống, dễ tìm mua, quen thuộc với đội ngũ thợ xây và có độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian, gạch đỏ vẫn là lựa chọn phù hợp. Gạch đỏ phù hợp với các khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc có độ ẩm cao như: móng nhà, tường bao che tầng hầm, nhà vệ sinh, bể nước.

Trong khi đó, nếu hướng tới công trình hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm tải trọng kết cấu và thân thiện với môi trường, gạch không nung là giải pháp đáng cân nhắc. Đây cũng là xu hướng vật liệu xây dựng được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng trong tương lai.

Nên chọn gạch không nung khi xây các phần tường ngăn phòng, tường bao quanh ở các tầng trên cao để giảm tải trọng cho móng. Ngoài ra, nếu xây nhà cao tầng, nhà khung thép tiền chế hoặc các công trình cần tiến độ thi công thật nhanh cũng có thể chọn gạch không nung.