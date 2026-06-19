Trực tiếp bóng đá Mexico vs Hàn Quốc 8h ngày 19/6, bảng A World Cup 2026

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Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc bắt đầu lúc 8h ngày 19/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Mexico vs Hàn Quốc mới nhất tại đây.

Mexico 0 0 Hàn Quốc

Cập nhật TRỰC TIẾP Mexico vs Hàn Quốc

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Đội hình Mexico và Hàn Quốc

Thông tin đội hình xuất phát Mexico vs Hàn Quốc được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 6h30 giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến Mexico: Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Thông tin trận Mexico đấu với Hàn Quốc

Mexico và Hàn Quốc gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Estadio Akron ở Zapopan, Mexico. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận Mexico vs Hàn Quốc được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Ông Gustavo Tejera, người Uruguay là trọng tài chính.

Sau lượt trận đầu tiên, Mexico đứng đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +2. Hàn Quốc cũng có 3 điểm, xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng bại. Theo mô hình dự đoán của Opta, Mexico có 48,8% khả năng thắng trận. Khả năng Hàn Quốc giành chiến thắng là 24,8%, còn xác suất hòa là 26,4%.

Mexico từng thắng Hàn Quốc trong cả 2 lần đối đầu tại World Cup. Đội bóng Bắc Mỹ thắng 3-1 ở World Cup 1998 và thắng 2-1 tại World Cup 2018. Tính riêng tại World Cup, Mexico toàn thắng 5 trận trước các đại diện châu Á.

Lực lượng, phong độ Mexico trước trận gặp Hàn Quốc

Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026. Julian Quinones mở tỷ số trong hiệp 1, trước khi Raul Jimenez ghi bàn ấn định chiến thắng ở hiệp 2.

Theo Opta, Mexico đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89,8% ở trận thắng Nam Phi, với 467 đường chuyền thành công trong 520 lần thực hiện. Đây là tỷ lệ chuyền bóng cao nhất của Mexico trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966.

Mexico thắng Nam Phi 2-0 ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Jimenez ghi bàn trong 2 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội ở các trận giao hữu tháng 11/2020 và tháng 9/2025.

Mexico không có Cesar Montes ở trận này. Trung vệ đội trưởng nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ trận gặp Nam Phi và bị treo giò. Edson Alvarez có thể được kéo xuống đá trung vệ cùng Johan Vasquez.

Julian Quinones cũng là trường hợp cần theo dõi. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trước Nam Phi rời sân trong tình trạng tập tễnh. Huấn luyện viên Javier Aguirre cho biết Quinones chủ động xin thay người ở cuối trận. Alexis Vega là phương án có thể được sử dụng nếu Quinones không đủ thể lực đá chính.

Lực lượng, phong độ Hàn Quốc trước trận gặp Mexico

Hàn Quốc bước vào trận gặp Mexico sau chiến thắng 2-1 trước CH Séc. Đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo bị dẫn trước ở phút 59, nhưng ghi 2 bàn trong hiệp 2 để giành 3 điểm.

Hwang In-beom là cầu thủ nổi bật của Hàn Quốc ở trận ra quân. Tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa, sau đó kiến tạo cho Oh Hyeon-gyu ghi bàn quyết định. Theo Opta, Hwang In-beom là cầu thủ Hàn Quốc thứ ba vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận World Cup, sau Choi Soon-ho năm 1986 và Hong Myung-bo năm 1994.

Hwang In-beom là cầu thủ nổi bật của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Lee Kang-in cũng có thống kê đáng chú ý ở trận gặp CH Séc. Cầu thủ của Paris Saint-Germain hoàn thành 38 trong 38 đường chuyền, có 5 pha rê bóng thành công và 1 kiến tạo. Theo Opta, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982 có một cầu thủ đạt cùng lúc các mốc này trong một trận World Cup.

Son Heung-min vẫn là nhân tố được quan tâm nhất trên hàng công Hàn Quốc. Tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới Mexico tại World Cup 2018 và có 2 bàn trong 3 lần gần nhất gặp đối thủ này. Trước trận Mexico vs Hàn Quốc, Son có 56 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Lực lượng Hàn Quốc không có thay đổi đáng kể so với trận ra quân. Bae Jun-ho mới trở lại tập luyện sau chấn thương mắt cá. Trung vệ Kim Tae-hyeon cũng tham gia tập cùng đội sau vấn đề tương tự, nhưng khả năng đá chính không cao. Lee Gi-hyuk được dự đoán tiếp tục xuất hiện ở hàng thủ 3 người cùng Kim Min-jae và Lee Han-beom.