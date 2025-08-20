(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng nhà cao tầng để tối ưu diện tích sử dụng ngày càng phổ biến. Nhà 7 tầng được nhiều gia đình, doanh nghiệp lựa chọn cho mục đích vừa ở vừa kinh doanh, hoặc làm văn phòng, khách sạn mini. Vấn đề được quan tâm hàng đầu là chi phí xây nhà 7 tầng hết bao nhiêu.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà 7 tầng

Chi phí xây một ngôi nhà 7 tầng không cố định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Diện tích xây dựng

Diện tích càng lớn, chi phí xây dựng càng cao. Cũng là 7 tầng nhưng chi phí xây diện tích mỗi sàn 60m2 thấp hơn nhiều so với nhà có diện tích 100m2.

Vị trí xây dựng

Chi phí xây nhà 7 tầng khá lớn. (Ảnh: An Khoa Design)

Xây nhà ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, giá nhân công và vật liệu thường cao hơn so với tỉnh lẻ. Ngoài ra, mặt tiền hẹp, hẻm nhỏ cũng phát sinh thêm chi phí vận chuyển.

Phong cách thiết kế

Nhà 7 tầng có thể xây theo phong cách hiện đại, đơn giản, hoặc cầu kỳ với nhiều chi tiết trang trí, thang máy, điều hòa trung tâm...Mỗi lựa chọn sẽ góp phần đẩy tổng chi phí xây nhà tăng đáng kể.

Vật liệu xây dựng

Việc sử dụng vật liệu trung bình, khá hay cao cấp như gạch, sơn, đá ốp, cửa...sẽ khiến chi phí chênh lệch từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Đơn vị thi công

Mỗi nhà thầu sẽ có đơn giá khác nhau, tùy thuộc vào uy tín, kinh nghiệm và cam kết chất lượng.

Xây nhà 7 tầng hết bao nhiêu?

Cách tính chi phí xây nhà phổ biến hiện nay theo công thức:

Chi phí xây dựng = Diện tích sàn X Đơn giá xây dựng

Trong đó, diện tích sàn là tổng diện tích tất cả các tầng, bao gồm tum, sân thượng hoặc tầng hầm (nếu có).

Đơn giá xây dựng tùy theo hình thức thi công trọn gói hoặc phần thô.

Thông thường, giá xây dựng chia làm hai hình thức: xây dựng phần thô + nhân công hoàn thiện, giá dao động từ 3,5 - 4,2 triệu đồng/m2 và xây dựng trọn gói, giá từ 5,5 - 8 triệu đồng/m2.

Ví dụ, ngôi nhà 7 tầng diện tích 80m2 mỗi sàn, tổng diện tích sàn là 80m2 X 7 = 560m2.

Diện tích móng cọc khoan nhồi được tính 70% diện tích sàn = 56 m2. Diện tích mái bằng 50% diện tích sàn = 40 m2

Tổng diện tích xây dựng là 560m2 + 56m2 + 40m2 = 656 m2

Nếu tính theo đơn giá xây dựng phần thô + nhân công hoàn thiện 4 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 7 tầng là

656 m2 X 4 triệu đồng/m2 = 2,624 tỷ đồng

Tính theo đơn giá xây dựng trọn gói 7 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 7 tầng là:

656 m2 X 7 triệu đồng/m2 = 4,592 tỷ đồng

Ngoài chi phí xây dựng chính, gia chủ cần dự trù thêm chi phí xin giấy phép xây dựng, chi phí thiết kế kiến trúc, hoàn thiện nội thất, hệ thống PCCC, thang máy, camera an ninh... Đây là những chi phí bắt buộc với nhà cao tầng, chiếm khoảng 10 – 20% tổng chi phí.

Để tối ưu ngân sách, gia chủ nên chọn thiết kế phù hợp công năng, tránh quá cầu kỳ. Bên cạnh đó, nên so sánh giá của nhiều nhà thầu uy tín trước khi ký hợp đồng. Nên dự toán chi phí vật liệu rõ ràng, tránh phát sinh quá nhiều trong quá trình thi công.