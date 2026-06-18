Trực tiếp bóng đá Canada vs Qatar 5h ngày 19/6, bảng B World Cup 2026

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Canada 0 0 Qatar

Trận đấu giữa Canada và Qatar bắt đầu lúc 5h ngày 19/6 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Qatar mới nhất tại đây.

Cập nhật TRỰC TIẾP Canada vs Qatar

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Đội hình Canada vs Qatar

Thông tin đội hình xuất phát của Canada và Qatar được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 3h30 ngày 19/6 giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Đội hình dự kiến Qatar: Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Homam Ahmed; Gaber, Issa Laye; Edmilson Junior, Madibo, Afif; Almoez Ali.

Thông tin trận Canada đấu với Qatar

Canada và Qatar gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Cả 2 đội đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên (hòa 1-1 với Bosnia & Herzegovina và Thụy Sỹ).

Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Canada vs Qatar được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Trận đấu diễn ra trên sân BC Place ở Vancouver, Canada. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Cristian Garay, người Chile.

Canada và Qatar mới gặp nhau một lần trước đây. Trận giao hữu tháng 9/2022 kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Canada. Jonathan David và Cyle Larin là những cầu thủ ghi bàn.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Canada có 72,9% khả năng thắng trận. Đây cũng là trận đấu mà cả Canada và Qatar cùng hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Lực lượng, phong độ Canada trước trận gặp Qatar

Canada mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Bosnia & Herzegovina 1-1. Đội chủ nhà bị Jovo Lukic chọc thủng lưới trong hiệp 1, trước khi Cyle Larin ghi bàn gỡ hòa ở phút 78.

Theo Opta, Canada kiểm soát bóng 61% ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch có 37 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi Bosnia & Herzegovina có 15 lần. Canada cũng chỉ để đối thủ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ bóng sống 0,02.

Canada chỉ có 1 điểm trước Bosnia & Herzegovina ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Cyle Larin là cầu thủ tạo dấu ấn lớn nhất của Canada ở trận ra quân. Tiền đạo này ghi bàn chỉ 121 giây sau khi vào sân thay người. Promise David là người kiến tạo cho Larin lập công. Theo Opta, đây là lần đầu tiên 2 cầu thủ vào sân thay người cùng tham gia vào một bàn thắng của Canada tại World Cup.

Ismael Kone cũng có các thông số nổi bật ở trận đầu tiên. Tiền vệ này hoàn thành 50 đường chuyền, nhiều nhất đội Canada. Anh cũng dẫn đầu Canada về số đường chuyền phá tuyến ở 1/3 cuối sân và số lần gây áp lực cường độ cao.

Canada vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Đội tuyển này chưa thắng trong 7 trận đã đấu ở vòng chung kết. Tuy nhiên, thành tích gần đây tại Vancouver là điểm đáng chú ý: Canada thắng 4 trận gần nhất ở thành phố này, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Về lực lượng, Alphonso Davies vẫn là trường hợp được theo dõi. Cầu thủ của Bayern Munich vắng mặt ở trận ra quân vì chấn thương gân kheo. Moise Bombito cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương xương chày trái. Cyle Larin và Jonathan Osorio cùng đang có 91 lần khoác áo đội tuyển Canada, xếp thứ hai trong danh sách ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển.

Lực lượng, phong độ Qatar trước trận gặp Canada

Qatar có điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup sau trận hòa Thụy Sĩ 1-1 ở lượt mở màn bảng B. Đội bóng châu Á bị dẫn trước bởi bàn phạt đền của Breel Embolo, sau đó gỡ hòa ở phút 90+4 nhờ pha phản lưới của Miro Muheim.

Theo Opta, Qatar là đội có nhiều thông số thấp nhất bảng B ở lượt trận đầu. Họ chỉ tung ra 6 cú sút, kiểm soát bóng trung bình 32%, có 118 đường chuyền hướng lên phía trước, 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và 24 đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân.

Qatar cầm hòa Thụy Sỹ ở trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Trận gặp Thụy Sĩ cũng là trận mà Qatar phải đối mặt với 26 cú sút. Con số này chỉ ít hơn 6 cú sút so với tổng số cú sút họ phải nhận trong cả 3 trận vòng bảng World Cup 2022.

Mahmoud Abunada là cầu thủ nổi bật của Qatar ở trận ra quân. Thủ môn này có 9 pha cứu thua trước Thụy Sĩ, giúp Qatar duy trì cơ hội có điểm đến cuối trận. Pedro Miguel cũng đạt cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển khi đá trọn vẹn trận mở màn.

Qatar bước vào trận gặp Canada với chuỗi 7 trận không thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Julen Lopetegui ghi không quá 1 bàn ở cả 7 trận này.

Về lực lượng, Qatar không có thông tin chấn thương đáng chú ý sau trận gặp Thụy Sĩ. Almoez Ali có thể vượt Sebastian Soria để đứng thứ bảy trong danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển Qatar nếu được sử dụng ở trận này. Ahmed Fathy cũng có thể chạm mốc 50 lần khoác áo đội tuyển, trong khi Akram Afif vẫn tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại World Cup.