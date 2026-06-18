XSMT 18/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay - Trực tiếp KQXSMT

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 18/6/2026

XSMT 18/6. XS miền Trung thứ 5 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 18/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 18/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 18/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 5 - XSMT trực tiếp mới nhất

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XSMT 13/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 13/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: XSMT sẽ quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXSMT sẽ được mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: XSMT sẽ quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT sẽ gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: XSMT sẽ mở thưởng tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXSMT sẽ có Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT sẽ quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

Hệ thống trả thưởng của XSMT gồm nhiều mức giải với giá trị từ hàng trăm nghìn đồng đến hàng tỷ đồng, mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng cho người chơi:

- Đặc biệt: 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Nhất: 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Nhì: 10 giải, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Ba: 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Tư: 70 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh các giải thưởng chính, người chơi còn có thể nhận thêm:

- Phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt và chỉ khác chữ số đầu tiên, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Khuyến khích: 45 giải áp dụng cho vé chỉ lệch 1 chữ số so với giải Đặc biệt (ngoại trừ chữ số đầu tiên), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Tờ vé trúng thưởng cần được bảo quản cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, chắp nối, nhàu nát hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc xác minh.

- Để thuận tiện cho quá trình đối chiếu và nhận giải, người trúng thưởng nên ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau của vé ngay sau khi xác định vé trúng.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện được ủy quyền trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

- Đối với các khoản thưởng có giá trị vượt mức chịu thuế theo quy định, người nhận giải sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

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